Гераскевич вдруге в сезоні фінішував у топ-10 на Кубку світу

Українські скелетоністи видали свій найуспішніший виступ у новому сезоні Кубку світу. Лідер команди, Ярослав Гераскевич, у китайському Яньцині посів восьме місце, повторивши свій результат зразка першого старту в Пхьончхані.

Інший представник України, Ярослав Лавренюк, оновив власний рекорд на Кубку світу – 22 місце. На попередньому старті в Пхьончхані він посів 24 місце.

Третю перемогу поспіль здобув німець Крістофер Грьотеєр, який випередив британця Метта Вестона та китайця Чжен Іня.

Підсумкові результати:

1. Крістофер Грьоттер (Німеччина) 2:01.93 хв

2. Метт Вестон (Велика Британія) +0.01

3. Чжен Інь (Китай) +0.09

...

8. Владислав Гераскевич (Україна) +1.02

22. Ярослав Лавренюк (Україна) +3.12

Наступний етап Кубку світу зі скелетону відбудеться 6 грудня в німецькому Альтенберзі.