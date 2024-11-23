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Гераскевич вдруге в сезоні фінішував у топ-10 на Кубку світу

Олег Дідух — 23 листопада 2024, 16:30
Гераскевич вдруге в сезоні фінішував у топ-10 на Кубку світу
Владислав Гераскевич
IBSF

Українські скелетоністи видали свій найуспішніший виступ у новому сезоні Кубку світу. Лідер команди, Ярослав Гераскевич, у китайському Яньцині посів восьме місце, повторивши свій результат зразка першого старту в Пхьончхані.

Інший представник України, Ярослав Лавренюк, оновив власний рекорд на Кубку світу – 22 місце. На попередньому старті в Пхьончхані він посів 24 місце.

Третю перемогу поспіль здобув німець Крістофер Грьотеєр, який випередив британця Метта Вестона та китайця Чжен Іня.

Підсумкові результати:

1. Крістофер Грьоттер (Німеччина) 2:01.93 хв

2. Метт Вестон (Велика Британія) +0.01

3. Чжен Інь (Китай) +0.09

...

8. Владислав Гераскевич (Україна) +1.02

22. Ярослав Лавренюк (Україна) +3.12

Наступний етап Кубку світу зі скелетону відбудеться 6 грудня в німецькому Альтенберзі.

Владислав Гераскевич Скелетон Ярослав Лавренюк

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