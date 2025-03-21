Гераскевич: Російські спортсмени не мають нічого спільного з людяністю
Український скелетоніст Владислав Гераскевич зізнався, що до відсторонення російських спортсменів стосунки з ними були ворожими.
Спортсмена цитує Glavcom.ua.
"З початку нашої скелетонної кар'єри завжди були дуже великі конфлікти з російською Федерацією бобслею та скелетону. У нас були випадки, коли ледве не доходило до бійок з представниками російської Федерації.
Як показує практика зараз – і російські спортсмени, і їхня федерація, вони нічого не мають спільного з людяністю, і там не може бути адекватного співіснування. Це дикуни, вони також підтримують війну дуже активно.
Зараз їх немає, і змагання проходять у набагато кращій атмосфері. Вважаю, що з відстороненням росіян міжнародне товариство тільки виграло. Сподіваюся, відсторонення залишиться в силі й надалі", – заявив українець.
Нагадаємо, на початку березня Гераскевич став четвертим на чемпіонаті світу-2025. Російських скелетоністів відсторонили відсторонили від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.