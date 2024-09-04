Українка Науменко стала чемпіонкою світу з вітрильного спорту у класах RS Aero

Українська яхтсменка Софія Науменко стала чемпіонкою світу з вітрильного спорту у класах RS Aero.

Про це повідомляє відділення НОК України у Дніпропетровській області.

Чемпіонат світу проходив 26-30 серпня в Hayling Island Sailing Club у Великобританії. Спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Софія Науменко другий рік поспіль стала чемпіонкою світу в неолімпійському класі яхт RS Aero.

Зазначимо, що у червні 2024 року Науменко стала чемпіонкою Європи в цьому класі яхт, а також здобула золото на 4-му етапі Кубку Європи в класах ILCA з вітрильного спорту, який відбувся у швейцарському Невшателі.