Український екіпаж здобув путівку на Олімпійські ігри-2024

Збірна України з академічного веслування здобула путівку на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Жіноча парна четвірка української команди, у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової, посіла друге місце у Фінальній кваліфікаційній регаті в Люцерні, Швейцарія.

Змагання складалися з попереднього заїзду та фіналу. У тренувальній гонці українки стали другими, а у фіналі змогли підтвердити позицію та вийти на Олімпійські Ігри.

Результати фіналу

Відтак Україна повертається до виступів на Олімпіаді в цьому виді човна вперше з 2016 року.

Зазначимо, що чоловіча парна четвірка посіла 5 місце у фіналі та не зуміла повторити успіх жіночої команди. Також, невдачі зазнала чоловіча розпашна четвірка без стернового (останнє місце у вирішальному заїзді).