Українка Бабак стала дворазовою переможницею Суперкубка з веслування

Українка Людмила Бабак стала дворазовою переможницею Суперкубка з веслування на байдарах і каное ICF, який відбувся у китайському Ханчжоу.

Про це повідомляє сайт ICF.

У каное-одиночці Бабак виграла обидві марафонські дистанції. Сьогодні на довгій дистанції (13 км) наша каноїстка фінішувала першою з результатом 1:14:23.750.

Вчора на короткій дистанції (3,4 км) вона перемогла з часом 18:36.326. Зазначимо, що у кваліфікації на цій дистанції 27-річна спортсменка з Енергодару оновила власний світовий рекорд — 18:25.440.

В обох заїздах п'єдестал пошани українка розділила з представницями Китаю Ін Ван та Яуї Сао.

Нагадаємо, Бабак здобула золото з веслувального марафону на чемпіонаті Європи. Для неї це була восьма золота нагорода на континентальних першостях.