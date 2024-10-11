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Чемпіон Веслування

Бабак здобула перемогу в Суперкубку з веслування

Олександр Булава — 11 жовтня, 18:50
Бабак здобула перемогу в Суперкубку з веслування

Українка Людмила Бабак стала чемпіонкою Суперкубка з веслування на каяках і каное ICF у марафоні на короткій дистанції, який відбувся у китайський Ханчжоу.

Бабак у каное-одиночці фінішувала першою, ставши чемпіонкою суперспринту. Друге та третє місце розділили спортсменки з Китаю.

Ще одна українка Олена Циганкова зайняла підсумкове сьоме місце.

Нагадаємо, Бабак здобула золото з веслувального марафону на чемпіонаті Європи. Для неї це була восьма золота нагорода на континентальних першостях.

Людмила Бабак

Людмила Бабак

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