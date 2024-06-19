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Братейко здобула путівку на Олімпіаду-2024 у Парижі

Олександр Булава — 19 червня, 10:57
Братейко здобула путівку на Олімпіаду-2024 у Парижі

Українка Соломія Братейко здобула третю олімпійську ліцензію з настільного тенісу для України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Братейко змогла відібратися на Ігри завдяки рейтингу. 25-річна українка ввійшла до 11 найкращих тенісисток, які ще не відібралися на Олімпіаду.

Для Соломії це будуть перші Олімпійські ігри в кар’єрі.

Раніше перепустки здобули Ярослав Жмуденко та Маргарита Песоцька.

Нагадаємо, найкращим результатом для України на Іграх у настільному тенісі є вихід Коу Лея до четвертого раунду у 2016 році.

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