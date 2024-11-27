Німеччина – Україна: букмекери визначили фаворита матчу чемпіонату Європи серед жінок

У п'ятницю, 29 листопада, жіноча збірна України з гандболу розпочне свої виступи на чемпіонаті Європи 2024. Суперником буде збірна Німеччини.

Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом. На думку бейтингового оператора FAVBET, німкені є абсолютними фаворитами поєдинку. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Німеччини – 1,01;

Нічия – 29,00;

Перемога України – 21,00.

Чемпіонат Європи пройде з 28 листопада до 15 грудня в трьох країнах – Австрії, Угорщині та Швейцарії. Суперниками українок також будуть Ісландія та Нідерланди. Для виходу в наступний етап треба посісти щонайменше друге місце у групі.

Розклад матчів збірної України

29 листопада. 21:30 Німеччина – Україна

1 грудня. 21:30 Ісландія – Україна

3 грудня. 19:00 Україна – Нідерланди

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.