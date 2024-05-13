Здійснили 23 спроби за тиждень завадити естафеті олімпійського вогню — ЗМІ

За минулий тиждень Міністерство внутрішніх справ Франції запобігло 23 спробам перешкодити естафеті олімпійського вогню.

Інформацію місцевого видання CNews підтвердив очільник міністерства Жеральд Дерманен.

"Завдяки підготовці та підвищеній пильності співробітників МВС вдалося запобігти 23 спробам порушити безперервне проведення олімпійських заходів, пов'язаних з естафетою вогню", – написав він на сторінці в Х (колишній Twitter).

JO : Grâce à la préparation et à la grande vigilance des agents du ministère de l’@Interieur_Gouv, 23 actions visant à perturber le bon déroulement des festivités olympiques en lien avec le relais de la flamme ont été entravées depuis le début de la semaine. https://t.co/EZynQy66X1 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 12, 2024

8 травня олімпійський вогонь потрапив до Франції на борту вітрильника Belem. Естафета завершиться 26 липня на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет України розробляє протокол про правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді.

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