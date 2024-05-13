Здійснили 23 спроби за тиждень завадити естафеті олімпійського вогню — ЗМІ
— 13 травня, 10:44
За минулий тиждень Міністерство внутрішніх справ Франції запобігло 23 спробам перешкодити естафеті олімпійського вогню.
Інформацію місцевого видання CNews підтвердив очільник міністерства Жеральд Дерманен.
"Завдяки підготовці та підвищеній пильності співробітників МВС вдалося запобігти 23 спробам порушити безперервне проведення олімпійських заходів, пов'язаних з естафетою вогню", – написав він на сторінці в Х (колишній Twitter).
8 травня олімпійський вогонь потрапив до Франції на борту вітрильника Belem. Естафета завершиться 26 липня на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Нагадаємо, Національний олімпійський комітет України розробляє протокол про правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді