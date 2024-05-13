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Українці вибороли 9 медалей на етапі КС зі спортивної акробатики в Болгарії

Олег Сагайдак — 13 травня, 12:38
Українці вибороли 9 медалей на етапі КС зі спортивної акробатики в Болгарії

Збірна України зі спортивної акробатики завоювала 9 нагород на першому етапі Кубка світу-2024, які відбулися в болгарському Бургосі.

Про це повідомляє у соцмережах вінницька КЗ ОБЛ ДЮСШ із СКВС.

На КС серед дорослих українці вибороли 2 золотих, 5 срібних та 2 бронзових медалей.

Результати також пішли до заліку міжнародного турніру Burgas International Acro Cup-2024.

Чемпіони та призери України

  • Жіноча група

Срібло: Каріна Островська, Еліна Козачанська й Аліна Пугач

Бронза: Анна Мериндя, Вікторія Ткач й Аліна Коваль

  • Жіноча пара

Два золота і срібло: Валерія Лагуш та Ніка Хасанова

Бронза: Рузанна Вечерук й Ангеліна Чернявська

  • Чоловіча група

Три срібла: Володимир Репетій, Микола Сорока, Миколай Хасанов і Дмитро Борщевський

Нагадаємо, пара Вікторія Козловська та Таїсія Марченко були чемпіонками Всесвітніх ігор.

Спортивна акробатика

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