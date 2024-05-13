Українці вибороли 9 медалей на етапі КС зі спортивної акробатики в Болгарії
Збірна України зі спортивної акробатики завоювала 9 нагород на першому етапі Кубка світу-2024, які відбулися в болгарському Бургосі.
Про це повідомляє у соцмережах вінницька КЗ ОБЛ ДЮСШ із СКВС.
На КС серед дорослих українці вибороли 2 золотих, 5 срібних та 2 бронзових медалей.
Результати також пішли до заліку міжнародного турніру Burgas International Acro Cup-2024.
Чемпіони та призери України
- Жіноча група
Срібло: Каріна Островська, Еліна Козачанська й Аліна Пугач
Бронза: Анна Мериндя, Вікторія Ткач й Аліна Коваль
- Жіноча пара
Два золота і срібло: Валерія Лагуш та Ніка Хасанова
Бронза: Рузанна Вечерук й Ангеліна Чернявська
- Чоловіча група
Три срібла: Володимир Репетій, Микола Сорока, Миколай Хасанов і Дмитро Борщевський
Нагадаємо, пара Вікторія Козловська та Таїсія Марченко були чемпіонками Всесвітніх ігор.