Вперше в історії Ігор на території олімпійського містечка буде працювати дитсадок

У Парижі влітку 2024 року на території олімпійського містечка буде працювати дитсадок уперше в історії проведення Ігор.

Дитячий заклад розташований у нежитловій зоні олімпійського містечка й буде відкритий для відвідувачів за гостьовою перепусткою щодня з 9:00 до 21:00.

Рішення відкрити заклад для діток прокоментувала очільниця комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету Емма Терхо.

"Багато спортсменів поєднують кар'єру та сім'ю. Я знаю, як це, оскільки я, мати з маленькою дитиною, брала участь в Олімпійських іграх 2014 року. І батькам, і малюкам дуже корисно проводити час разом, особливо у такий важливий момент спортивного життя", – заявила Терхо.

"Багато спортсменів поєднують кар'єру та сім'ю. Я знаю, як це, оскільки я, мати з маленькою дитиною, брала участь в Олімпійських іграх 2014 року.

І батькам, і малюкам дуже корисно проводити час разом, особливо у такий важливий момент спортивного життя", – заявила Терхо.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Зазначимо, спортивна менеджерка брала участь в зимових ОІ-2014 в складі національної збірної Фінляндії з хокею, яка виграла бронзові нагороди.

У 2021 році Терхо спортсменів випередила росіянку Єлєну Ісінбаєву під час виборів голови комісії.

Україна вимагає відсторонити російських та білоруських борців, які підтримують війну на території України, від участі в Олімпійських іграх-2024 в Парижі.