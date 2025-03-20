МОК 20 березня обере нового президента: список кандидатів

Сьогодні, 21 березня, о 16:00 за Києвом відбудуться вибори нового очільника Міжнародного олімпійського комітету.

Захід відбудеться на 144-й сесії МОК у грецькому місті Коста-Наваріно. Вибори пройдуть у закритому режимі. Кандидат, який набере найменшу кількість голосів у кожному турі, вибуватиме.

Кандидати на посаду президента МОК:

Принц Фейсал Аль-Хусейн – (Йорданія) – принц Йорданії, член виконкому МОК

Себастьян Коу (Велика Британія) – президент World Athletics та дворазовий олімпійський чемпіон

Кірсті Ковентрі (Зімбабве) – дворазова олімпійська чемпіонка, член виконкому МОК

Юхан Еліаш (Швеція) – президент Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду

Давид Лапартьєн (Франція) – президент Міжнародного союзу велосипедистів та НОК Франції

Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія) – віцепрезидент МОК

Морінарі Ватанабе (Японія) – президент Міжнародної федерації гімнастики

Напередодні Виконавча рада МОК прийняла відставку Томаса Баха з посади президента організації, яка набуде чинності після 23 червня 2025 року, коли відбудеться передача повноважень наступнику. У вересні минулого року були оприлюднені імена сімох кандидатів на посаду.

Нагадаємо, Баха було обрано "довічним" почесним президентом МОК.