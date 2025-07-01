Пенсильванський університет прибрав рекорди трансгендерної плавчині на вимогу адміністрації Трампа
Університет Пенсильванії пішов назустріч Міністерству освіти Дональда Трампа, та анулював результати та рекорди трансгендерної плавчині Лії Томас.
Про це повідомляє DailyMail з посиланням на Міністерство освіти.
Університет прийме суворі критерії для визначення учасників і учасниць змагань. Також він відновить рекорди плавців, які постраждали від участі Томас в жіночих змаганнях NCAA, та вибачиться перед ними.
Зауважимо, що Лія Томас є трансгендерною жінкою, яка виграла чемпіонат NCAA 2022 року з плавання на 400 метрів вільним стилем серед жінок. Також вона посіла 5 місце на фіналі NCAA 2022 року на дистанції 200 вільним стилем.
У березні Білий дім скоротив федеральне фінансування Пенсильванського університету на 175 мільйонів доларів, через проблеми пов'язані з трансгендерними спортсменами.
Нагадаємо, на початку лютого Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.