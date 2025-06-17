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Володимир Бакуменко: харків'янин, емігрант, який став батьком бразильських шашок

Ігор Левенштейн — 17 червня 2025, 06:00
Володимир Бакуменко: харків'янин, емігрант, який став батьком бразильських шашок

Нещодавно ми розповідали про уродженця Києва Ісера Купермана, семиразового чемпіона світу з міжнародних шашок. А сьогодні мова піде про його довоєнного суперника – уродженця Харкова Володимира Бакуменка, який увійшов до історії як засновник бразильських шашок.

У СРСР ім’я Володимира Бакуменка було під забороною – з тієї ж причини, що й ім’я Федора Богатирчука. Тож треба заповнити цю історичну білу пляму.

Розповідаючи про Ісера Купермана, ми згадали про існування декількох різновидів гри у шашки. Серед них є, зокрема, бразильські шашки, популярні у Бразилії, Польщі, Філіппінах, Литві та інших країнах. За правилами бразильські шашки близькі до російських, у них також грають на 64-клітинній дошці, але за правилами міжнародних шашок.

У Бразилії грають не лише у футбол

Популяризацією гри у шашки в Бразилії з 1930-х років займався великий ентузіаст Жералдіно Ісідоро да Сілва. Він написав та видав дві книжки, регулярно робив публікації у виданнях O Guri і A Cigarra, організовував турніри та конкурси з розв’язання задач. Ісідоро пропагував як 100-клітинні, так і 64-клітинні шашки та прагнув якось поєднати їхні правила.

Жералдіно Ісідоро да Сілва під час сеансу одночасної гри
Жералдіно Ісідоро да Сілва під час сеансу одночасної гри

Потужну підтримку Жералдіно Ісідоро отримав на початку 1950-х років, коли до Бразилії іммігрував колишній радянський гросмейстер Володимир Бакуменко, чемпіон СРСР 1927 року.

Українець працював бухгалтером у будівельній компанії та у вільний час поновив свою шашкову активність. Він розгорнув надзвичайно широку роботу в пропаганді цього виду спорту, виступаючи з численними публікаціями в журналах, читаючи лекції, даючи сеанси та допомагаючи бразильським шашкарям тренерськими настановами. Бакуменко був одним з фундаторів Бразильської федерації шашок, заснованої 1952 року.

У липні 1954 року Володимир (тоді вже на бразильський манір – Валдемар) Бакуменко розпочав свою щотижневу колонку Damas (Шашки) у газетах A Gazeta та A Gazeta Esportiva, які на той час були одними з найважливіших видань Сан-Паулу. Таким чином він просував роботу, розпочату Жералдіно Ісідоро в Ріо-де-Жанейро наприкінці 1930-х років.

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У березні 1958 року Валдемар Бакуменко почав вести найвідомішу в країні шашкову колонку Coluna do damista в газеті A Gazeta Esportiva, яка публікувалася безперервно щосуботи протягом 11 років. Вів він її до моменту своєї смерті в травні 1969 року.

У 1963 році було засновано Федерацію шашок Сан-Паулу та організовано перший чемпіонат Сан-Паулу, переможцем якого став Валдемар Бакуменко. Він, як глибокий експерт з шашок, почав пропагувати більш просунуті техніки та поширювати назви дебютів та комбінаційних тем. Маючи ґрунтовні технічні знання, Бакуменко заохочував практику гри, головним чином, через свою щотижневу колонку в газеті A Gazeta Esportiva. Він сам організовував шашкові групи та був натхненником для створення багатьох інших. Українець опублікував дві книги: Jóias do Jogo de Damas ("Перлини гри в шашки", 1959) та Curso das Damas Brasileiras ("Курс бразильських шашок", вийшла 1979 року).

Володимир Бакуменко (зліва) проти Жералдіно Ісідоро да Сілва
Володимир Бакуменко (зліва) проти Жералдіно Ісідоро да Сілва

Узгоджені зусилля Валдемара Бакуменка в Сан-Паулу та Жералдіно Ісідоро в Ріо-де-Жанейро принесли свої плоди. 1960-ті роки стали часом великого розвитку гри в шашки в Бразилії. Зокрема, у 1967 році в Белу-Орізонті було організовано найбільший за всі часи чемпіонат Бразилії з шашок, який зібрав 1009 учасників.

Завдяки таким успіхам бразильські шашки вийшли на міжнародну арену. З 1985 року проводяться чемпіонати світу з бразильських шашок. У 1993 році Ісер Куперман був одним з чотирьох гросмейстерів, які розділили перше місце та чемпіонський титул на турнірі в Агуас де Ліндойя (Бразилія). А 2004 року в Убатубі (Бразилія) чемпіоном світу став український гросмейстер, харків’янин Юрій Анікєєв, той самий, якого 2017 року дискваліфікували за "порушення Етичного кодексу Міжнародної федерації шашок" (публічно критикував Путіна та грав у вишиванці).

А тепер повернемось до нелегкої долі Володимира Бакуменка.

Історія чемпіона-вигнанця

Володимир Михайлович Бакуменко народився в 1909 році в Харкові. Він навчився грати в шашки досить пізно – в 17 років у спортивному клубі, де паралельно займався в футбольній секції.

У 1926 році, на пропозицію тренера шашкового клубу Володимир взяв участь в сеансі одночасних матчів. Хлопець виграв матч, а вже за кілька місяців йому вдалося виграти чемпіонат клубу.

Так почалося стрімке зростання його кар'єри як спортсмена-шашкіста, того ж 1926 року Бакуменко здобув перемогу в чемпіонаті міста Харків. А вже наступного року 18-річний студент будівельного технікуму став чемпіоном Радянського Союзу. І це при тому, що він потрапив на турнір завдяки тому, що Україні дали додаткове місце. І за це місце Бакуменко грав матч проти віцечемпіона УРСР Бориса Ільїнського, якого обіграв з мінімальною перевагою (+3-2=1).

Володимир Бакуменко
Володимир Бакуменко

3-й чемпіонат СРСР з російських шашок пройшов у Москві 13-24 жовтня 1927 року. У змаганнях взяли участь 22 спортсмени. Ніхто не очікував, що чемпіоном стане юний харківський дебютант. Проте Бакуменко поділив 1-2 місця з московським майстром Сергієм Соколовим (по 13,5 очок), а у додатковому матчі українець здолав досвідченого суперника (+1=3). Спочатку було три нічиї та у четвертій партії перемогла молодість.

За підсумками чемпіонату, Володимир Бакуменко та ще п’ять учасників отримали звання майстра спорту СРСР. Після чемпіонату було видано збірку вибраних 50 партій під редакцією Леоніда Рубінчика, з коментарями сімох учасників, першим з яких йшов Володимир Бакуменко.

У 1928 році Всесоюзна шахово-шашкова секція вирішила розіграти звання чемпіона СРСР у матчі між Володимиром Бакуменком та чемпіоном СРСР 1924 та 1925 років Василем Медковим. 38-річний Медков, редактор шашкового відділу газети "Гудок", виграв цей матч: (+6 =10 -4).

Більше Бакуменко не брав участь у радянських першостях, граючи тільки в чемпіонатах України. У 1928 році він посів друге місце на чемпіонаті України в Одесі.

У 1930-х роках Бакуменко здобув вищу освіту за спеціальністю "Інженер-технолог". У 1932 році вийшла його книга "Підручник шашкової гри", написана у співавторстві з Борисом Ільїнським. А 1941 року в Харкові було видано книжку "Бесіди про шашкову гру". Уже в ті часи Бакуменко проявив себе як активний пропагандист шашкової гри.

У 1940 році на 10 чемпіонаті України в Києві Володимир Бакуменко розділив 1-4 місця з молодим Ісером Куперманом, чемпіоном СРСР 1934 року киянином Борисом Бліндером та харків’янином Володимиром Могилевичем. У додатковому матч-турнірі чотирьох за титул чемпіона несподівано переміг 17-річний Могилевич, який виявився таким же "кіндер-сюрпризом", яким був Бакуменко на першості СРСР 1927 року. За чотири роки він загине на фронті у Другій світовій війні.

Бакуменко ж під час війни залишився в окупованому Харкові, де вів шашкову рубрику в газеті "Нова Україна". У 1943 році він поїхав із завойовниками до Німеччини. А 1950 року, після перебування в американській зоні окупації, подався до Бразилії.

До речі, його молодший брат Григорій (1914 року народження), який з 1936 року служив у Червоної Армії, воював на фронті у званні лейтенанта та був нагороджений Орденом Червоної Зірки.

У кожного своя доля…

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15 травня 1969 року в газеті Gazeta Esportiva, де Валдемар Бакуменко 11 років вів шахову колонку, з’явилась новина за підписом директора Федерації шашкістів Сан-Паулу Карлоса Альберто. Він повідомив про те, що Валдемар Бакуменко помер 13 травня на 61 році життя в онкологічному відділенні міської лікарні. Похорони майстра шашкової гри відбулися 14 травня 1969 року.

У тому, що бразильські шашки здобули міжнародне визнання, є виняткова заслуга українця – що постійно підкреслюють у своїх публікаціях бразильські автори.

Ось сім "золотих правил" Бакуменка, які допомогли створити етичний профіль бразильських шашок:

  1. Ніколи не торкайтеся фігури до того, як вирішиш її перемістити;
  2. Уникайте непотрібних розмов під час гри;
  3. Не торкайтеся пальцями клітинок на дошці під час обчислень;
  4. Не показуйте нетерпіння, коли ваш суперник грає повільно;
  5. Не втрачайте можливості поспостерігати за партіями хороших шашкістів;
  6. Не просіть вибачення за поразку. Цінуйте перемогу суперника;
  7. Завжди вітайте переможця чи переможеного етично.
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