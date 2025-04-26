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На війні загину майстер спорту із хортингу Дзюбан

Олександр Булава — 26 квітня 2025, 19:21
На війні загину майстер спорту із хортингу Дзюбан
Андрій Дзюбан
Спортивний комітет України

Війна забрала життя тренера, майстра спорту України із хортингу Андрія Дзюбана.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Дзюбан приєднався до лав 82-ї окремої десантно-штурмової бригади у 2024 році. Мав позивний "Байкер", який став символом волі і безстрашності.

Загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання у Суджанському районі Курської області. У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Дзюбан був тренером, майстром спорту з національного бойового мистецтва Хортинг, був багаторазовим чемпіоном і призером турнірів із тайського боксу та гирьового спорту.

"Герой не лише здобував перемоги сам, а й запалював спортивні зірки інших: керував секцією бойових мистецтв, заснував клуб кунгфу "Єдність". Андрій також був членом Кременчуцького мотоклубу Ravens MC, де його знали під псевдо "Майстер", – йдеться в повідомленні.
  • Хортинг – національне повноконтактне комплексне єдиноборство, з універсальним набором ударів та прийомів, максимально наближене до змішаних єдиноборств ММА.

Прощання з Дзюбаном відбудеться 28 квітня у рідному селі Кам'яні Потоки.

Напередодні повідомлялося, що на війні загинув український легкоатлет Орест Малованюк.

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