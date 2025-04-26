На війні загину майстер спорту із хортингу Дзюбан

Війна забрала життя тренера, майстра спорту України із хортингу Андрія Дзюбана.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Дзюбан приєднався до лав 82-ї окремої десантно-штурмової бригади у 2024 році. Мав позивний "Байкер", який став символом волі і безстрашності.

Загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання у Суджанському районі Курської області. У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Дзюбан був тренером, майстром спорту з національного бойового мистецтва Хортинг, був багаторазовим чемпіоном і призером турнірів із тайського боксу та гирьового спорту.

"Герой не лише здобував перемоги сам, а й запалював спортивні зірки інших: керував секцією бойових мистецтв, заснував клуб кунгфу "Єдність". Андрій також був членом Кременчуцького мотоклубу Ravens MC, де його знали під псевдо "Майстер", – йдеться в повідомленні.

Хортинг – національне повноконтактне комплексне єдиноборство, з універсальним набором ударів та прийомів, максимально наближене до змішаних єдиноборств ММА.

Прощання з Дзюбаном відбудеться 28 квітня у рідному селі Кам'яні Потоки.

Напередодні повідомлялося, що на війні загинув український легкоатлет Орест Малованюк.