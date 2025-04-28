Городнича посіла перше місце у багатоборстві на міжнародному турнірі в Грузії
Поліна Городнича
ugf.org.ua
Українка Поліна Городнича стала переможницею турніру з художньої гімнастики Keti Cup 2025 у Грузії
Вона показала найкращі результати у вправах з обручем та стрічкою, а також стала другою у фіналі з булавами. Загальний результат спортсменки 105,450.
Поліна розділила вершину п'єдесталу з представницею Грузії Маріамі Каджаїєю, яка набрала таку ж кількість балів.
Ще одна українська грація Ольга Плієва стала 4-ю.
Результати турніру з художньої гімнастики Keti Cup 2025, багатоборство
1-2. Поліна Городнича (Україна) – 105,450
1-2. Маріамі Каджаїя (Грузія) – 105,450
3. Елене Цулукідзе (Грузія) – 103,150
4. Ольга Плієва (Україна) – 96,850
Нагадаємо, раніше визначилася заявка збірної України на Європейський Кубок, який з 1 по 4 травня пройде в Баку.