Городнича посіла перше місце у багатоборстві на міжнародному турнірі в Грузії

Українка Поліна Городнича стала переможницею турніру з художньої гімнастики Keti Cup 2025 у Грузії

Вона показала найкращі результати у вправах з обручем та стрічкою, а також стала другою у фіналі з булавами. Загальний результат спортсменки 105,450.

Поліна розділила вершину п'єдесталу з представницею Грузії Маріамі Каджаїєю, яка набрала таку ж кількість балів.

Ще одна українська грація Ольга Плієва стала 4-ю.

Результати турніру з художньої гімнастики Keti Cup 2025, багатоборство

1-2. Поліна Городнича (Україна) – 105,450

1-2. Маріамі Каджаїя (Грузія) – 105,450

3. Елене Цулукідзе (Грузія) – 103,150

4. Ольга Плієва (Україна) – 96,850

Нагадаємо, раніше визначилася заявка збірної України на Європейський Кубок, який з 1 по 4 травня пройде в Баку.