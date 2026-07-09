Українські спортсмени здобули 5 медалей на ЧС-2026

Українські пауерліфтери здобули 5 медалей на чемпіонаті світу-2026, який відбувся у Литві.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

Так, у ваговій категорії понад 120 кг "золото" та "срібло" виборов Віктор Голіней. Він став чемпіоном світу у жимі лежачи, підкоривши штангу вагою 277,5 кг. Цей результат став новим рекордом Європи та України. Ще один рекорд України спортсмен встановив у присіданні – 405 кг.

Також Голіней здобув срібло у триборстві, набравши 1042,5 кг за сумою трьох вправ, встановивши ще один національний рекорд.

Водночас Анатолій Новописьменний здобув 2 срібних (жим лежачі – 232,5 кг та триборство – 935 кг) та та 1 бронзову медаль (присідання – 350 кг).

Напередодні повідомлялося, що відомий український пауерліфтер Михайло Малкуш загинув на війні з Росією.