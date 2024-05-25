Двічі перша в історії: українська альпіністка встановила два рекорди за добу

Українська альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка здійнялася на 2 восьмитисячники за добу.

Про це вона повідомила у себе в інстаграмі.

На світанку 22 травня Самойлова піднялася на Еверест, а вже о 6 ранку 23-го їй підкорилася і Лхоцзе. Також Антоніна стала першою українкою в історії, яка зійшла на Еверест тричі.

Зазначимо, що дівчина підкорила найвищу гору світу задля допомоги Збройним силам України. Вона підняла із собою фото людини, яка зробила донат на допомогу українському волонтерському медичному батальйону “Госпітальєри”. У розіграші брали участь всі охочі, переможець визначився рандомно.

Окрім цього, Самойлова була єдиною з України, хто заніс наш прапор на Еверест у 2022 році. Тоді альпіністка йшла з закликом "Stand with Ukraine".

У 2023 році вона зробила історичне відео — першу у світі дронову зйомку на вершині Евересту з українським прапором. Це відео набрало мільйони переглядів та моментально розлетілося по українських та закордонних ЗМІ, вкотре нагадавши світу про війну в Україні.