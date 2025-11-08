Українська правда
Українські самбісти здобули перші медалі на ЧС-2025

Олексій Мурзак — 8 листопада 2025, 21:57
Міністерство молоді та спорту України

Українські спортсмени здобули перші медалі на чемпіонаті світу з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивний та бойовий розділи), що розпочався у Бішкеку (Киргизстан).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Так, бронзові медалі виграли Марія Буйок (спортивний розділ, 50 кг), а також Валентина Арутюнова (бойовий розділ, 72 кг).

Україну на світовій першості представляють 24 спортсмени. Попереду ще два дні змагань.

Напередодні збірна України виграла 9 медалей на чемпіонат світу з джиу-джитсу, що завершився у місті Бангкок, Таїланд.

