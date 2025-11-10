Українська правда
Українські самбісти здобули 8 медалей на ЧС-2025

Олексій Мурзак — 10 листопада 2025, 14:27
Українські самбісти здобули 8 медалей на ЧС-2025
Владислав Руднєв
НФСУ

Українські спортсмени здобули 8 медалей на чемпіонаті світу з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивний та бойовий розділи), що завершився у Бішкеку (Киргизстан).

Так, в активі наших самбістів 2 золоті та 6 бронзових нагород.

Чемпіонами стали: Ангеліна Величко (бойовий розділ, 80 кг) та Владислав Руднєв (бойовий розділ, 79 кг).

Бронзовими призерами стали: Марія Буйок (спортивний розділ, 50 кг), Валентина Арутюнова (бойовий розділ, 72 кг), Андрій Кучеренко (бойовий розділ, 71 кг), Галина Ковальська (спортивний розділ, 80 кг), Михайло Свідрак (спортивний розділ, 79 кг), Ярослав Давидчук (спортивний розділ, 98 кг).

Україну на світовій першості представляло 24 спортсмени.

Напередодні збірна України виграла 9 медалей на чемпіонат світу з джиу-джитсу, що завершився у місті Бангкок, Таїланд.

