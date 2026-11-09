Успішний день для Аонішікі та йокозун: результати Kyushu Basho 2026
У місті Фукуока завершився другий день гранд-турніру сумо Kyushu Basho 2026.
Українець Данило Аонішікі Явгусишин здобув перемогу над Йошинофуджі.
Цей суперник дуже незручний для 22-річного вінничанина – японець переміг у п'яти зустрічах із семи до сьогоднішнього дня.
Цього разу успіх дістався Данилу. Після тачі-ай (стартового зіткнення) рікіші схопилися один за одного, але Аонішікі вдалося вивести опорну ногу опонента з рівноваги, що дозволило повалити його.
Сергій Шіші Соколовський програв другу сутичку поспіль. Цього разу він зазнав невдачі з Таканошо.
Один із найяскравіших сумоїстів Ура дав бій 195-кілограмовому Атаміфуджі. Тривалий час він з останніх сил зберігав свою позицію на дохйо, проте потім перехитрив сам себе.
Продовжують перемагати зіркові монголи Кірішіма та Хошорю. Озекі впорався з Фуджісеюном.
Йокозуна переміг Асанояму, який у перши день турніру вийшов тріумфатором у зустрічі з Аонішікі.
Після невдалого першого дня покращив свій результат і йокозуна Оносато. Він упорався з Фуджірьогою.
Загалом після 2 днів лише 8 сумоїстів залишилися без поразок.
Таблиця Kyushu Basho 2026 після 2 днів
Розклад Kyushu Basho 2026 на 3 день
У вівторок, 10 листопада, Аонішікі зійдеться з Урою. Наразі українець йому ще не програвав – 2:0.
Суперником Шіші буде Ошома. З монголом Сергій боровся шість разів, але переміг лише двічі.
Змагання проходять на арені Fukuoka Kokusai Center та триватимуть 15 днів – до 22 листопада.