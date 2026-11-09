Успішний день для Аонішікі та йокозун: результати Kyushu Basho 2026

У місті Фукуока завершився другий день гранд-турніру сумо Kyushu Basho 2026.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин здобув перемогу над Йошинофуджі.

Цей суперник дуже незручний для 22-річного вінничанина – японець переміг у п'яти зустрічах із семи до сьогоднішнього дня.

Цього разу успіх дістався Данилу. Після тачі-ай (стартового зіткнення) рікіші схопилися один за одного, але Аонішікі вдалося вивести опорну ногу опонента з рівноваги, що дозволило повалити його.

Сергій Шіші Соколовський програв другу сутичку поспіль. Цього разу він зазнав невдачі з Таканошо.

Шіші

Один із найяскравіших сумоїстів Ура дав бій 195-кілограмовому Атаміфуджі. Тривалий час він з останніх сил зберігав свою позицію на дохйо, проте потім перехитрив сам себе.

Ура

Продовжують перемагати зіркові монголи Кірішіма та Хошорю. Озекі впорався з Фуджісеюном.

Йокозуна переміг Асанояму, який у перши день турніру вийшов тріумфатором у зустрічі з Аонішікі.

Хош

Після невдалого першого дня покращив свій результат і йокозуна Оносато. Він упорався з Фуджірьогою.

Загалом після 2 днів лише 8 сумоїстів залишилися без поразок.

Таблиця Kyushu Basho 2026 після 2 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад Kyushu Basho 2026 на 3 день

t.me/kachikoshiua

У вівторок, 10 листопада, Аонішікі зійдеться з Урою. Наразі українець йому ще не програвав – 2:0.

Суперником Шіші буде Ошома. З монголом Сергій боровся шість разів, але переміг лише двічі.

Змагання проходять на арені Fukuoka Kokusai Center та триватимуть 15 днів – до 22 листопада.