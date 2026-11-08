Реванш Аонішікі, йокозуни під наглядом: прев'ю Kyushu Basho 2026

Сумо переїжджає на південь Японії. 8 листопада у "Fukuoka Kokusai Center" розпочнеться Kyushu Basho – шостий і останній турнір року. П'ятнадцять днів боротьби завершаться 22 листопада врученням Кубка імператора.

Новий банзуке – рейтинг, який визначає місце кожного рікіші в ієрархії сумо, – оприлюднили 26 жовтня. Для українців він окреслив чітку стартову позицію: Данило Аонішікі очолює список озекі, а Сергій Шіші виходить на дохйо як M10 (М – магеашира).

Окремо цікаво, у якому стані до турніру підійшли йокозуни, яким нещодавно публічно нагадали про відповідальність, що накладає їхній ранг. Розклад перших двох днів оголосили 6 листопада, і серед секіторі немає відсутніх: на дохйо вийдуть обидва йокозуни.

Аонішікі: здоров'я краще, а ціль – другий листопадовий титул поспіль

Після результату 11-4 у вересні Данило став найвище розташованим озекі. На Aki Basho він боровся за юшо (перемогу на турнірі) до самого кінця, але у вирішальному поєдинку останнього дня поступився Оносато. Тож листопад український озекі зустрічає з бажанням реваншу.

Kyushu для нього – особливе місце. Саме тут торік він здобув перший Кубок імператора. Тепер Данило може стати першим борцем, який виграє два Kyushu поспіль, відколи Хакухо у 2007 році розпочав шестирічну серію перемог на листопадових турнірах.

До цього турніру Аонішікі готується інакше, ніж до попереднього. Перед Aki Basho проблеми з лівою щиколоткою та великим пальцем лівої ноги не дозволяли йому проводити повноцінні тренування із секіторі аж до самого старту. Тепер ситуація інша. Після оприлюднення банзуке він кілька днів перевіряв свій стан у сутичках із молодшими борцями власної хея, а потім отримав дозвіл наставника Аджигави знову відвідувати виїзні тренування.

1 листопада Данило вперше за пів року побував на виїзних тренуваннях. Там він провів вісім сутичок із секіваке Фуджінокавою – і виграв сім. Єдину поразку в серії він зазнав після різкого стартового удару суперника, але згодом здобув сім перемог поспіль. За словами Аонішікі, він швидко відчув, що прогрес у підготовці повернувся.

3 листопада він тренувався в Куруме, на регіональній базі Ajigawa, а надалі готуватиметься вдома, без нових виїздів до початку башо.

"Я тренувався набагато більше, ніж перед минулим турніром", – сказав він. Тепер головне, щоб здоров'я не підвело: "Коли підготовка йде добре, застуда може все зіпсувати".

Розмови про можливе підвищення до йокозуни поки що передчасні: після Aki Basho керівник суддівського відділу стримано оцінив таку перспективу. Тож головне завдання для Данила – пройти турнір у своєму стилі.

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Старт у нього цікавий. Першого дня Данило зустрінеться з Асаноямою, колишнім озекі, який зараз посідає позицію M1 і мріє повернути собі втрачений ранг, присвятивши це покійному наставнику. Це буде їхня перша зустріч в історії.

Шіші: M10 і знайомі суперники

Другий українець виходить на дохйо як M10. Після результату 7-8 на Aki він опустився в рейтингу лише на одну позицію, тому коло його суперників має залишитися приблизно таким самим, як на минулому турнірі. Це вже знайома територія, а отже, є добра нагода здобути качі-коші (позитивний баланс перемог і поразок) і піднятися вище.

Загалом новин щодо Сергія майже не було. Він уже друге міжсезоння поспіль пропускає виїзні тренування в Японії, зосередившись на відновленні після операції на плечі.

Перші два дні також принесуть зустрічі зі знайомими іменами. Першого дня Шіші зустрінеться з Асакорю (M9), з яким вони боролися вже 13 разів. Рахунок майже рівний – 7–6 на користь Сергія. Другого дня на нього чекає Таканошо (M11), якому Шіші програв обидва попередні поєдинки.

Варто пам'ятати, що банзуке сам по собі не визначає повного списку суперників – його формують уже під час башо, залежно від перебігу турніру.

Йокозуни: нагадування від Хаккаку і шлях до старту

Перед Kyushu обом йокозунам довелося вислухати неприємні слова. 16 жовтня голова Асоціації сумо Хаккаку вперше цієї осені відвідав тренувальне турне, цього разу в Кіото, і заявив, що жоден із двох "до кінця не розуміє, що означає бути йокозуною".

За його словами, вони мають бути прикладом для молодших рікіші, які за ними спостерігають, і повинні збільшити кількість тренувань.

Хошорю, який пропустив Aki Basho після операції на правому коліні наприкінці липня, Хаккаку підкликав просто під час тренування Оносато. Він наголосив, що без достатньої кількості сутичок сила не повернеться. Окремо зробив зауваження за те, що Хошорю залишав дохйо після поразок на тренуванні.

Йокозуна погодився збільшити кількість сутичок і сказав, що має відновити фізичну форму, щоб не втрачати сили наприкінці серії. Того дня він провів 19 сутичок, шість із яких – проти Оносато.

Оносато після проблем із лівим плечем Хаккаку порадив більше тренуватися, швидше підводитися після падінь і продовжувати тиснути на суперника, а не затримуватися на дохйо. Оносато відповів, що обом йокозунам варто налагодити роботу з огляду на майбутнє.

Із того часу ситуація поліпшилася.

Хошорю

5 листопада Хошорю остаточно підтвердив, що виступить на Kyushu. Рішення він ухвалив 4 листопада після короткої розмови з наставником Тацунамі, хоча дехто радив йому не поспішати.

"Я хочу показати вболівальникам, що я в доброму настрої", – сказав він.

7 листопада йокозуна завершив підготовку в Itoshima. Його вага повернулася до рекордних майже 154 кілограмів, хоча раніше через безсоння та відсутність апетиту він схуд майже на десять кілограмів. Мета Хошорю обережна: "Це останній турнір року, і я хочу боротися, не погіршуючи травму".

Для Хошорю це 11-й турнір у ранзі йокозуни, і п'ять із попередніх десяти він пропустив. Зокрема, деякі повністю.

Якщо у Фукуоці він не здобуде титул, то зрівняється з Асашіо, Кашівадо та Ваканоханою III за найдовшою серією без чемпіонства після підвищення до рангу йокозуни – 11 турнірів за шеститурнірної системи, яка діє з 1958 року.

Першого дня його суперником стане новий комусубі Чураноумі, якого Хошорю переміг у всіх шести попередніх зустрічах. Другого дня на нього чекає Асанояма, і тут перевага йокозуни також переконлива – 5:0.

Оносато

Він виграв Aki Basho з результатом 123, попри проблеми з лівим плечем, і тепер прагне здобути перший у кар'єрі титул на Kyushu та виграти два турніри поспіль уже в ранзі йокозуни. 2 листопада на спільному тренуванні представників клану Nishonoseki у Sadogatake він провів 20 сутичок поспіль з озекі Котозакурою та виграв 14 із них.

"Я провів достатню кількість сутичок. Не втрачатиму пильності й тиснутиму до першого дня", – сказав Оносато.

Наставник Нішенкосекі, колишній йокозуна Кісеносато, зазначив, що форма борця значно краща, ніж перед минулим турніром.

Для Оносато Kyushu – ще й нагода стерти спогади про минулорічний турнір, під час якого він травмував ліве плече. 4 листопада в Sakaigawa він провів 19 сутичок із Хірадоумі й виграв 12. Головним завданням на тренуваннях назвав позбавлення звички відступати.

Днем раніше Оносато провів окрему церемонію входу на дохйо в храмі в Тамані, префектура Кумамото. Захід був організований на підтримку мешканців, які постраждали від землетрусу.

Експерти називають Оносато головним фаворитом турніру, а серед його основних конкурентів виділяють Аонішікі та Кірішіму.

Турнір Оносато розпочне поєдинком проти комусубі Йошінофуджі, який виграв чотири з п'яти їхніх попередніх зустрічей. Другого дня йокозуна зустрінеться з Фуджірьогою (M1 Схід), якого вже перемагав.

Отже, Оносато до старту виглядає впевненіше, тоді як Хошорю ще належить довести, що він повернувся у повній силі.

Єгор Чугун – ще один українець у Японії

Українське сумо живе не лише в макуучі. 18-річний Єгор Чугун із Південноукраїнська, який переїхав до Японії у 2023 році й мріє стати йокозуною, виступив на 104-му Всеяпонському студентському чемпіонаті в токійському Рьоґоку Кокуґікан.

Студентські команди поділені на класи A, B і C залежно від сили університету. Університет Єгора – Kyushu Institute of Information Sciences – виступає в класі B. В особистому турнірі українець виграв усі чотири поєдинки в класах B і C та пробився до найсильнішого класу A.

У командному турнірі класу B 1 листопада його університет подолав перше коло, а в другому зустрівся з Kokushikan University і поступився з рахунком 1:4. Єгор при цьому став єдиним борцем своєї команди, якому вдалося здобути перемогу. Згодом саме Kokushikan виграв командний турнір класу B.

Ще кілька історій нового банзуке

Двоє нових секіторі з макушіти. Цього разу до джурьо (другого дивізіону) піднялися лише двоє борців. 24-річний Асахіфуджі з хея Isegahama став J12 Схід. Він носить ім'я 63-го йокозуни й дістався джурьо лише за шість турнірів від дебюту – це повторення історичного рекорду швидкості підвищення.

Другий новачок – 19-річний Рьохо з Otowayama, який отримав ранг J14. Для нього це перший турнір серед секіторі. У межах підготовки він уже провів 20 сутичок із колишнім озекі Шодаєм.

Isegahama – десять секіторі. Завдяки підвищенню Асахіфуджі в хея тепер десять борців у двох оплачуваних дивізіонах. Востаннє така кількість секіторі була в одній хея на Hatsu Basho 1996 року – тоді цього показника досягла Futagoyama.

Арашіфуджі, уродженець Фукуоки, тим часом дебютує в макуучі, подолавши джурьо лише за два турніри. Наставник Isegahama, колишній йокозуна Терунофуджі, зазначив, що прагне виховувати лідерів сумо, а не просто збільшувати кількість секіторі.

Падіння з макуучі. Шестеро борців опустилися до джурьо. Серед них – колишній озекі Шодай, який після 64 турнірів поспіль у макуучі тепер посідає позицію J3. Для нього це перше повернення до другого дивізіону за 11 років.

Також у джурьо опинився Вакатакакаге (J5). Він пропустив Aki Basho після липневої операції, але вже повернувся до сутичок. 2 листопада борець виграв п'ять поєдинків поспіль у першому після операції спарингу із секіторі з інших хея. На Kyushu він виступить із позиції J5 Захід. Першого дня його суперником стане Рюден.

Чураноумі – перший борець з Окінави в сан'яку. Він став комусубі у віці 33 років і п'яти місяців.

Від першого професійного турніру до цього підвищення минуло 63 башо – найдовший шлях до сан'яку серед борців із досвідом університетського сумо.

Тамаваші повертається в макуучі у 41 рік. Після вильоту до джурьо він здобув результат 9-6 у липні та 10-5 у вересні. На Kyushu виступить у ранзі M15 Схід. Першого дня він зустрінеться з Деваноріу (M14), а другого – з Токіхаяте.

Під час башо, 16 листопада, Тамаваші виповниться 42 роки. Це найстарше повторне підвищення до макуучі від початку епохи Шьова.

Основні інтриги Kyushu Basho

– Чи зможе Аонішікі стати першим за майже двадцять років борцем із двома Kyushu поспіль? Та, найголовніше, чи встиг Данило відновитись достатньо, щоб виступати на повну силу.

– Чи зробить Шіші качі-коші з M10? Суперники знайомі, шанс піднятися вище є. Але це буде залежати від стану здоровʼя.

– Чи дотягне Хошорю до першого титулу в ранзі йокозуни? Він підтвердив участь, а відкриває турнір проти Чураноумі, з яким має 6-0.

– Чи дасть Оносато та Хошорю відповідь Хаккаку перемогами? Підготовка виглядає кращою, ніж перед минулим турніром.

– Чи підтвердить Чураноумі на дебюті в сан'яку, що пізній прорив не випадковість?

– Чи покаже Тамаваші у 41 рік, що повернення до макуучі було закономірним?