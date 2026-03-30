Позашлюбний син Шварценеггера дебютував у бодібілдингу із трьох золотих нагород

Син легендарного Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, яскраво заявив про себе, тріумфувавши на своєму дебютному турнірі.

28-річний спортсмен узяв участь у змаганнях NPC Natural Colorado State, які відбулися в Денвері, і одразу ж продемонстрував результат, що перевершив очікування.

Баена виборов одразу три титули у важкій ваговій категорії бодібілдингу, а також у двох дивізіонах класичного "фізік" серед новачків. До цього він додав ще й срібну нагороду у відкритій категорії, остаточно закріпивши успішний дебют.

Такий виступ виглядає особливо символічним, зважаючи на спадщину його батька. Арнольд Шварценеггер свого часу домінував у бодібілдингу, сім разів вигравши титул "Містер Олімпія", а згодом підкорив Голлівуд і навіть політику. Саме він став головним натхненником для Джозефа, передавши не лише знання, а й підхід до роботи.

Попри гучне прізвище, Баена неодноразово наголошував, що прагне будувати кар'єру самостійно. Він принципово уникає використання зв'язків батька, роблячи ставку виключно на власну працю та дисципліну.

Його історія додає ще більше інтересу до успіху, адже Джозеф виріс разом із матір'ю, яка працювала покоївкою, а про своє походження дізнався у підлітковому віці, коли історія Шварценеггера стала публічною. Відтоді їх об'єднала спільна пристрасть до спорту, яка й стала фундаментом для нинішніх досягнень.

