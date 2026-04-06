Син Шварценеггера став професійним бодібілдером після чергової перемоги на турнірі

Син легендарного Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, офіційно став професійним бодібілдером і стрімко набирає обертів у кар'єрі.

28-річний спортсмен всього за тиждень здійснив справжній прорив: спочатку виграв свій дебютний турнір у Колорадо, а вже згодом тріумфував у Каліфорнії, здобувши титул INBA Iron Gladiator Classic Physique, який і приніс йому статус профі.

Баена ефектно відсвяткував перемогу – прямо на сцені він позував із мечем і щитом, демонструючи свою форму під оплески публіки.

Це лише продовження вражаючого старту: раніше він уже виграв одразу кілька категорій, включаючи важку вагу в бодібілдингу та novice-дивізіони.

Цікаво, що Джозеф тренується разом зі своїм батьком у легендарному Gold's Gym Venice Beach, де Шварценеггер допомагає йому відточувати класичні пози.

Читайте також : Українка Амеліна перемогла в США на турнірі Шварценеггера

Нагадаємо, Джозеф виріс разом із матір'ю, яка працювала покоївкою у відомого актора та бодібілдера, а про своє походження дізнався у підлітковому віці, коли історія Шварценеггера стала публічною.

Раніше повідомлялося, що бодібілдера з Дніпра дискваліфікували зі змагань за виступ під російськомовну пісню.