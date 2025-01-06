Їм гроші, а нам шампунь: чемпіонка світу назвала "ганьбою" нерівність оплати в стрибках з трампліна

Чемпіонка світу у стрибках з трампліна Селіна Фрайтаг назвала "ганьбою" нерівність оплати спортивних досягнень та поскаржилась на гендерну дискримінацію.

Слова спортсменки наводить DW.

"У чоловіків виплати починаються з 3200 доларів за перемогу у кваліфікаційному раунді. Нам видають пакунок з рушниками, шампунем та гелем для душу.

Я не хочу скаржитись, але різницю ви бачите самі", – заявила Фрайтаг.