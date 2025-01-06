Їм гроші, а нам шампунь: чемпіонка світу назвала "ганьбою" нерівність оплати в стрибках з трампліна
Селіна Фрайтаг
teamdeutschland.de
Чемпіонка світу у стрибках з трампліна Селіна Фрайтаг назвала "ганьбою" нерівність оплати спортивних досягнень та поскаржилась на гендерну дискримінацію.
Слова спортсменки наводить DW.
"У чоловіків виплати починаються з 3200 доларів за перемогу у кваліфікаційному раунді. Нам видають пакунок з рушниками, шампунем та гелем для душу.
Я не хочу скаржитись, але різницю ви бачите самі", – заявила Фрайтаг.
Зазначимо, що німецька спортсменка є двократною призеркою Європейських ігор, чемпіонкою світу зі стрибків з трампліна та учасницею Олімпійських ігор.
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