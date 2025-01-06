Ганьба: британська тенісистка поскаржилась на авіакомпанію через зламані ракетки
Олівія Ніколлс
x.com/OliviaNicholls
Перша ракетка Великої Британії Олівія Ніколлс відправилась у Хобарт на турнір у парному розряді та поскаржилась на авіакомпанію через зламаний інвентар.
Про це спортсменка написала у Х.
"Це жахливо. Вони не дозволили взяти ракетки з собою в салон літака, взяли з мене 160 австралійських доларів, а повернули оце.
Як це взагалі можливо? Моя сумка та ракетки знищені", – обурилась Ніколлс.
Шанувальники тенісистки висловили Олівії співчуття та відзначили, що це типова ситуація для авіакомпанії.
Зазначимо, що Ніколлс розпочне свої виступи на Hobart International завтра, 7 січня. Суперницями британки та Терези Міхалкової стане тандем Глісон/Ціммерманн.
Нагадаємо, сьогодні Людмила Кіченок зазнала поразки на старті парного турніру в Аделаїді.