Ганьба: британська тенісистка поскаржилась на авіакомпанію через зламані ракетки

Перша ракетка Великої Британії Олівія Ніколлс відправилась у Хобарт на турнір у парному розряді та поскаржилась на авіакомпанію через зламаний інвентар.

Про це спортсменка написала у Х.

"Це жахливо. Вони не дозволили взяти ракетки з собою в салон літака, взяли з мене 160 австралійських доларів, а повернули оце.

Як це взагалі можливо? Моя сумка та ракетки знищені", – обурилась Ніколлс.

This is unacceptable @JetstarAirways. 160AUD to check in because I’m not allowed to take it as carry on, and you deliver my bag like this? How is this possible. My bag and rackets are totally destroyed 😤 pic.twitter.com/YPMbspGSR5 — Olivia Nicholls (@OliviaNicholls) January 4, 2025

Шанувальники тенісистки висловили Олівії співчуття та відзначили, що це типова ситуація для авіакомпанії.

Зазначимо, що Ніколлс розпочне свої виступи на Hobart International завтра, 7 січня. Суперницями британки та Терези Міхалкової стане тандем Глісон/Ціммерманн.

Нагадаємо, сьогодні Людмила Кіченок зазнала поразки на старті парного турніру в Аделаїді.