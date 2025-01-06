Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ганьба: британська тенісистка поскаржилась на авіакомпанію через зламані ракетки

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 10:18
Ганьба: британська тенісистка поскаржилась на авіакомпанію через зламані ракетки
Олівія Ніколлс
x.com/OliviaNicholls

Перша ракетка Великої Британії Олівія Ніколлс відправилась у Хобарт на турнір у парному розряді та поскаржилась на авіакомпанію через зламаний інвентар.

Про це спортсменка написала у Х.

"Це жахливо. Вони не дозволили взяти ракетки з собою в салон літака, взяли з мене 160 австралійських доларів, а повернули оце.

Як це взагалі можливо? Моя сумка та ракетки знищені", – обурилась Ніколлс.

Шанувальники тенісистки висловили Олівії співчуття та відзначили, що це типова ситуація для авіакомпанії.

Зазначимо, що Ніколлс розпочне свої виступи на Hobart International завтра, 7 січня. Суперницями британки та Терези Міхалкової стане тандем Глісон/Ціммерманн.

Нагадаємо, сьогодні Людмила Кіченок зазнала поразки на старті парного турніру в Аделаїді.

Аделаїда

Аделаїда

Костюк дізналася суперницю на турнірі WTA 500 в Аделаїді
Визначилася суперниця Ястремської у фіналі турніру в Австралії

Останні новини