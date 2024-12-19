Редакція Чемпіона перемогла у змаганнях журналістів від АСЖУ

Нещодавно в Kyiv Racket Sports Park пройшли змагання між спортивними журналістами України в ракетних видах спорту.

Перемогу серед редакцій здобув сайт Чемпіон, який представляли головний редактор Андрій Твердохліб, його заступники Станіслав Лисак та Микола Дендак, а також Сергій Косяченко.

Станіслав Лисак АСЖУ

Турнір організувала Асоціація спортивних журналістів України. Команди змагалися в 4 видах спорту:

Настільний теніс;

Сквош;

Бадмінтон;

Падел.

Всі журналісти були поділені на 4 групи, в яких конкурували між собою та отримували бали від тренерів за виконання поставлених задач і перемоги в особистих зустрічах. За сумою цих балів і визначилася редакція, що перемогла.

Також в одній із груп представник видання "Чемпіон" Микола Дендак посів друге місце, поступившись лише Ігорю Бурбасу, який представляв радіо Чемпіон.