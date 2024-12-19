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Редакція Чемпіона перемогла у змаганнях журналістів від АСЖУ

Микола Дендак — 19 грудня 2024, 14:24
Редакція Чемпіона перемогла у змаганнях журналістів від АСЖУ
АСЖУ

Нещодавно в Kyiv Racket Sports Park пройшли змагання між спортивними журналістами України в ракетних видах спорту.

Перемогу серед редакцій здобув сайт Чемпіон, який представляли головний редактор Андрій Твердохліб, його заступники Станіслав Лисак та Микола Дендак, а також Сергій Косяченко.

Станіслав Лисак
Станіслав Лисак
АСЖУ

Турнір організувала Асоціація спортивних журналістів України. Команди змагалися в 4 видах спорту:

  • Настільний теніс;
  • Сквош;
  • Бадмінтон;
  • Падел.

Всі журналісти були поділені на 4 групи, в яких конкурували між собою та отримували бали від тренерів за виконання поставлених задач і перемоги в особистих зустрічах. За сумою цих балів і визначилася редакція, що перемогла.

Також в одній із груп представник видання "Чемпіон" Микола Дендак посів друге місце, поступившись лише Ігорю Бурбасу, який представляв радіо Чемпіон.

АСЖУ Чемпіон

АСЖУ

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