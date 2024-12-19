Редакція Чемпіона перемогла у змаганнях журналістів від АСЖУ
Нещодавно в Kyiv Racket Sports Park пройшли змагання між спортивними журналістами України в ракетних видах спорту.
Перемогу серед редакцій здобув сайт Чемпіон, який представляли головний редактор Андрій Твердохліб, його заступники Станіслав Лисак та Микола Дендак, а також Сергій Косяченко.
Турнір організувала Асоціація спортивних журналістів України. Команди змагалися в 4 видах спорту:
- Настільний теніс;
- Сквош;
- Бадмінтон;
- Падел.
Всі журналісти були поділені на 4 групи, в яких конкурували між собою та отримували бали від тренерів за виконання поставлених задач і перемоги в особистих зустрічах. За сумою цих балів і визначилася редакція, що перемогла.
Також в одній із груп представник видання "Чемпіон" Микола Дендак посів друге місце, поступившись лише Ігорю Бурбасу, який представляв радіо Чемпіон.