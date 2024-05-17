Нежива історія: Зеленський відреагував на можливе перемир'я на час Олімпіади

Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів ідею встановити перемир'я з Росією на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Слова Зеленського із зустрічі з журналістами цитує Українська Правда.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик — хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", — підсумував Зеленський.

У квітні повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон прагне досягти припинення вогню в усіх збройних конфліктах, які наразі тривають, на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.