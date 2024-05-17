Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Нежива історія: Зеленський відреагував на можливе перемир'я на час Олімпіади

Станіслав Лисак — 17 травня, 15:33
Нежива історія: Зеленський відреагував на можливе перемир'я на час Олімпіади

Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів ідею встановити перемир'я з Росією на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Слова Зеленського із зустрічі з журналістами цитує Українська Правда.

Читайте також :
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик — хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", — підсумував Зеленський.

У квітні повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон прагне досягти припинення вогню в усіх збройних конфліктах, які наразі тривають, на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Читайте також :
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Володимир Зеленський Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри-2024

Вперше в історії Ігор на території олімпійського містечка буде працювати дитсадок
Фельфнер виграв золото міжнародного турніру в Німеччині з метання списа
Україна оскаржить дискваліфікацію Грушиної на ліцензійному турнірі з боротьби
Здійснили 23 спроби за тиждень завадити естафеті олімпійського вогню — ЗМІ
Українка лишилася олімпійської ліцензії після апеляції суперниці

Останні новини