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Помер відомий бейсболіст – він виступав у стендапі, бив менеджера та знав 5 мов

Руслан Травкін — 1 січня 2025, 17:10
Помер відомий бейсболіст – він виступав у стендапі, бив менеджера та знав 5 мов
Ленні Рендл
x.com/Mariners

Пішов з життя у 75-річному віці Ленні Рендл, відомий тим, що 12 років виступав за клуби МЛБ (Major League Baseball), мав кар'єру стендап-коміка та знав 5 мов.

Про це пише AP News.

Рендл помер у неділю у своєму будинку в Муррієта, Каліфорнія. Про це повідомив у вівторок один із його синів Бредлі. Бредлі сказав, що дружина Лінда, дружина Ленні, попросила не розголошувати причини смерті.

Рендл допоміг виграти Студентську світову серію 1969 року з Арізона Стейт, де він також грав у футбол. 

На професійному рівні грав за Техас Рейнджерс, Нью-Йорк Метс, Нью-Йорк Янкіс, Чикаго Кабс та Сітл Марінерс. Також виступав в Італії та за команди з інших ліг америки.

Під час кар'єри влаштовував бійки з гравцями суперника, а також під час гри за Рейнджерс вдарив менеджера команди. Журнал Rolling Stone дав йому нагороду "Найцікавіша людина у бейсболі".

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