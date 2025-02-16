Титулований 24-річний жокей помер після падіння з коня
Життя жокея Майкла О'Саллівана трагічно обірвалося. 24-річний ірландець невдало впав з коня на змаганнях у місті Терлзі. Після кількох днів у комі він помер.
Про це пише Rte.ie. Деталі додає Racingpost.com.
Спортсмен зазнав падіння на останній перешкоді. Разом із ним впали ще двоє вершників, але вони майже не постраждали.
О'Салліван перебував у штучній комі у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Коркського університету, його доставили на вертольоті після інциденту.
У своїй заяві Рада з регулювання кінних перегонів Ірландії повідомляє, що Майкл помер рано вранці в оточенні своєї родини.
Генеральний директор Ірландської ради з регулювання скачок Дарраг О'Локлін віддав належне пану О'Саллівану, описавши його як "виключно талановитого молодого вершника".
"Майкла буде дуже не вистачати всім гонщикам, які мали задоволення знати його", – сказав він.
О'Салліван став першим жокеєм, який загинув після падіння на ірландській трасі з тих пір, як Джек Тайнер помер у 2011 році в результаті травм. В 2016 році Джон Томас Макнамара помер через три роки після падіння на Челтнемському фестивалі, в результаті якого йому паралізувало шию.
О'Салліван став одним із найяскравіших молодих талантів за останні роки. За кар'єру він виграв кілька молодіжних турнірів на батьківщині та в Англії, а також був чемпіоном Ірландії.