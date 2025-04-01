Березня Костюк і нічия 2:0: першоквітнева підбірка кумедних ляпів української спортивної журналістики
Першого квітня "Чемпіон" вирішив дати можливість читачам посміятися над собою та колегами – спортивними журналістами. Ми зібрали чималеньку підбірку веселих ляпів на спортивну тематику.
Тут і описки, і невдалі мовні обороти, і труднощі з гугл-транслейтом, і багато іншого. Оскільки більшість спортивних інтернет-ЗМІ в Україні виходять двома мовами, то в нашій підбірці будуть цитати як українською, так і російською.
Прізвища спортсменів і назви команд
Тенісистка Марта Костюк – березня Костюк
Хоккеист Чердак – Горище
Футболист Татарков – татарка
Клаус Петер Коль – Клаус Петер Коля
Леонел дел Кастильо – Леонел справ Кастільо
Футболист Павел Ребенок – Павло Дитина
Теннисистку Игу Швёнтек – Ярму Швьонтек
Команда Напредак – Напердак
Рафа Мир – Рафа Світ
Баскетболист Крис Пол – Кріс Підлога
Баскетболист Рашад Вон – Рашад Геть
Команда Рух – Движение
Футболист Иско – Позов
Футболист Грисьо – Гриша
Баскетболіст Пошабля – Пашабля
Боксер Чоботар – Сапожник
Баскетболист Колоко – Дзвінко
Баскетболіст Струс – Сотрясение
Баскетболист Луни – Місяця
Баскетболіст Снід – СПИД
Футболист Решат Рамадани – Вирішують Рамадані
Футбольный клуб Лозанна Уши – Лозанна Вуха
Стрибун з трампліну Марусяк – Марясук
Баскетболіст Шкода – Вред
Футболиста Ван де Вена – Ван де Відня
Футболіст де Йонг – где Йонг
Футболіст Різник – Потрошитель
Фехтувальниця Влада Харькова – Власти Харькова
Теннисист Ришар Гаске – Рішар Гасько
Футболіст Раду Дрегушин – Совет Дрегушин
Боксер Камбосос – Камобсос
Футболист Ядом Конаду – Отрутою Конаду
Португальська команда Каза Пія – Коза Пия
Теннисист Юго Умбер – Південно Умбер
Теннисистка Сара Соррибес Тормо – Сара Соррібес Гальмо
Біатлоніст Підручний – Учебник
Футболіст Іме Окон – Имеет Окон
Биатлонистка Елена Городна – Олена Міська
Біатлоністка Амелія Ліжка – Амелия Кровати
Без зайвих слів
Команде нужны очки – команді потрібні окуляри
Распечатал вратаря соперников – роздрукував воротаря суперників
Первое предложение сделали Реброву – перше речення зробили Реброву
Клубы экспериментируют с цветами формы – клуби експериментують з квітами форми
Высокий брак при передачах – високий шлюб при передачах
Соперник дома играет очень хорошо – суперник будинку грає дуже добре
Матч 11-го туру чемпіонату Бельгії завершився внічию з рахунком 2:0
Одерматт не попал в топ-20 – Одерматт не влучив у топ-20
Мы готовы представить вам пятерку игроков – ми готові уявити вам п’ятірку гравців
Команды обошлись без заброшенных шайб – команди обішлися без покинутих шайб
Пидручный не будет бежать индивидуальную гонку – Підручний не втектиме індивідуальні перегони
Третий одиночный титул – третій поодинокий титул
Украинец не смог защитить кольцо – українець не зміг захистити обручку
Бій у легкій вазі завершився перемогою дострокового азербайджанця у 5-му раунді
Спасибо всем кто болел, болеет и верит – дякую всім, хто хворів, хворіє і вірить
Сборная Украины оправилась в Турцию
Украинки победили в произвольной программе – українки перемогли довільну програму
Замість вилученого Капінуса – вместо изъятого Капинуса
Команды будут разведены по разным парам – команди будуть розлучені за різними парами
30 листопадла
Годжа сломала две фаланги кисти левой руки – Годжа зламала дві фаланги пензля лівої руки
700 тысяч евро Динамо выручило от аренды Гильерме – 700 тисяч євро Динамо врятувало від оренди Гільєрме
Тренер сохранил свой пост – тренер зберіг свій піст
Глава АТР высказался о возможном бане российских спортсменов – голова АТР висловився про можливу лазню російських спортсменів
После победы над валящимся Борнмутом – після перемоги над Борнмутом, що валявся
Личный турнир на большом трамплине выиграл Тими Зайц – власний турнір на великому трампліні виграв Тімі Зайц
Вещи, которые не красят теннисиста – речі, які не фарбують тенісиста
Букмекеры считают фаворитом пары хозяев – букмекери вважають фаворитом кількох господарів
Стартовые составы на матч – стартові потяги на матч
Матч був перенесений на понеділок – понеділок був перенесений на понеділок
Французам не сподобалося, що українка не стала тиснути куру представниці рб
Футбол македонцев заточен на физику – футбол македонців ув’язнений на фізику
Семейный подряд – сімейний поспіль
Челси в большинстве проиграл Вест Хэму – Челсі здебільшого програв Вест Гему
Ладья против ферзя – човна проти ферзя
Разница заброшенных и пропущенных мячей – відмінність занедбаних і пропущених м’ячів
Суддівський спостерігач – судейский надзиратель
Сломалась решетка канализационного люка – зламалися грати каналізаційного люку
Христина Дмитренко прийшла на останню стійку – Кристина Дмитренко пришла на последнюю штангу
Ведут соцсети в стиле влогов – ведуть соцмережі у стилі пологів
В первом спуске уступили австрийцам, которые в итоге стали вторыми – у першому узвозі поступилися австрійцям, які в підсумку стали іншими
Эвертон решили примерно наказать – Евертон вирішили приблизно покарати
Португальська Бенфіка стала чемпіонками турніру Futsal WEC 2023, у якому грали найсильніші жіночі футболки Європи.
Футбольные амплуа – футбольні ампули
Чемпіонат Патругалії
Головний тренер Полсісся (Полісся)
У футзал грав у різних дружинах – в футзал играл в разных женах
У матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу зустрілися рівненський Верес і ковалівський Колос – в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу встретились ровный Верес и кузнечный Колос.
Энергия дома одержала волевую победу над Соколом – Енергія будинку здобула вольову перемогу над Соколом
Гра відбудеться на стадіоні Айброкс у Глазко
На счету Довбика оказалось сразу 5 удачных пыток
Поступилася представниці Сербії – уступила предстательнице Сербии
Я завжди викладався на максимум – я всегда преподавался на максимум
Клуб может готовить проводы Юргена Клоппа – клуб може готувати дроти Юргена Клоппа
Одесити часто користуються коротким пасом – одесситы часто пользуются коротким ремнем
Игрок был ужален с поля
Сборные Нидерландов и Словакии получили по два предперждения
Криштиану Роналду не сумел реализовать 11-метровый – Кріштіану Роналду не зумів продати 11-метровий
Миколенко провів за Евертон у всіх турнірах 34 матчі та забрив два голи
Рейнджерс підписують 9 новачка – Рейнджерс подписывают 9-летнего новичка
Инициатива была у сборной Хорватии – ініціатива мала збірну Хорватії
У чоловічому футбольному півфіналі зіграні чвертьфінали
Верняєв встановив особистий рекорд в олімпійських фіналах вправ на коні – Верняев установил личный рекорд в олимпийских финалах упражнений на лошади
Вратарь Тобиас Тулин отбил 13 бросков по своим воротам из 39 – воротар Тобіас Тулін відбив 13 кидків своїми воротами з 39
Усастее в забеге приняли…
Це була друга зустріч суперниць. Пегула виграла 3-й очний поєдинок.
Финансовые возможности, не чета тем, что в столице – фінансові можливості, не подружжя тим, що у столиці
У нас молодий колектив, ми добре ладнаємо – У нас молодой коллектив, мы хорошо чиним
Для чого я повинен побиратися – зачем я должен жениться
Я забивав на всіх групових етапах. Я забивав у кожній грі – Я убивал на всех групповых этапах. Я убивал в каждой игре
Проблемы 32-летнего уроженца Бре – проблеми 32-річного виродка Бре
Мені приємно бути гравцем місяця – мне приятно быть игроком луны
Транслировать матч от первого лица – транслювати матч від першого обличчя
Проведе текстову та відеотрансляцію церемонії Золотого м'яв.
Воїн ЗСУ звернувся до футболіста з проханням, подарувати йому футболку: "Друже, ти заб'єш сьогодні. По-любому!" – Воин ВСУ обратился к футболисту с просьбой подарить ему футболку: "Друг, ты убьешь сегодня. Возлюбленному!"
Контракт Кошти з "драконами" чинний до літа 2027 року – контракт Средства с "драконами" действует до лета 2027 года
Головний тренер рівненького Вереса
В этом матче Харьков примет львовскую Энергию – У цьому матчі Харків ухвалить львівську Енергію
Другий вогневий рубіж видався провальним для Антона: чотири провальні постріли – Второй огневой рубеж показался провальным для Антона: четыре порвальня постирали
Голими за бергамасків відзначилися Мартен де Рон та Ніколо Дзаньоло.
Младену [Бартуловичу] просто потрібен час – Младенцу просто нужно время
Как рассказал Клопп в специальном обращении – як розповів Клопп у спеціальному обігу
Агент гравця сказав, що гравець хоче одного разу стати гравцем Барселони.
Хтось міг грати справа – кто-то мог играть дело
Рука сама потягнулася прокоментувати
Зірка збірної України назвав бажаний клуб, і це не Судаков (однозначно, клуб – це не Судаков)
Прикарпатье проведет сбор на баре Руха (на базе, конечно, а там как пойдет)
У 16 матчах італійської першості форвард провів 16 матчів (не посперечаєшся)
Команды разойдутся миром – команди розійдуться світом (піди збери їх потім)
Мудрику треба навчитися грати під керівництвом Гаррі Поттера (і Герміони Грейнджер)
Марта перемогла турку у трьох сетах (а потім, мабуть, зварила у ній каву)
Я рад творить историю с Жирной сегодня (так Жирону еще никто не обзывал)
Букмекерские конторы должны экономить силы на ответные, решающие полуфиналы Кубка Лиги (а то упахались, бедняги)
Фьюри получил рассечение – Ф'юрі отримав розтин (вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия)
Подопечные ранена Гинзбурга (бедный Ронен Гинзбург)
Український нападник продовжив свою безголову серію (вершник без голови)
М’яч у свої ворота відправив захисника гостей (хто ким грав?)
Голова ПФЛ Олександр Каденко розповів, які клуби стануть новачками Другої ліги України, повісившись у класі з аматорської ліги (вічна пам’ять!)
Уже 9-й Коло Муани вывел французов вперёд (а где остальные 8?)
Каталонці визначилися з планами по Анусу Фаті (з пісні слів не викинеш)
Якщо на старті зустрічі все виглядало досить рівно, то вже ближче до 4-5 раундів поєдинок почав вирівнюватись (всі рівні, але одні рівніші за інших)
– Якщо брати оборону, то ти такий стовп цієї оборони завжди був того, що твій колега поруч да завжди мінятися, дамі мінятися правий захисник, лівий захисник та Михайліченко переходив з флангу на фланг. А ти такий постійний був от мені здається, зараз, наскільки не знаю, дивиться на це все і впевнено почувати, що команда буде впевнено грати за твоєї відсутності (співчуваємо тим, хто це дочитав до кінця)
Вболівальник, який помер під час дербі у Манчестері, не потрапив на стадіон (логічно)
Олександр Усик відреагував на те, що Тайсон Ф'юрі запустив бороду на бій-реванш (хоч не у космос)
На 25-й минуте матча Сака, держа колено, попросил замену и покинул поле (футбольная расчлененка)
Пройшло змагання зі швидкісного спуску Кубка світу (куди кубок швидко спускали?)
Сподіваємось, що хоч трохи змогли підняти вам настрій у складні часи.