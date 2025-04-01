Березня Костюк і нічия 2:0: першоквітнева підбірка кумедних ляпів української спортивної журналістики

Першого квітня "Чемпіон" вирішив дати можливість читачам посміятися над собою та колегами – спортивними журналістами. Ми зібрали чималеньку підбірку веселих ляпів на спортивну тематику.

Тут і описки, і невдалі мовні обороти, і труднощі з гугл-транслейтом, і багато іншого. Оскільки більшість спортивних інтернет-ЗМІ в Україні виходять двома мовами, то в нашій підбірці будуть цитати як українською, так і російською.

Прізвища спортсменів і назви команд

Тенісистка Марта Костюк – березня Костюк

Хоккеист Чердак – Горище

Футболист Татарков – татарка

Клаус Петер Коль – Клаус Петер Коля

Леонел дел Кастильо – Леонел справ Кастільо

Футболист Павел Ребенок – Павло Дитина

Теннисистку Игу Швёнтек – Ярму Швьонтек

Команда Напредак – Напердак

Рафа Мир – Рафа Світ

Баскетболист Крис Пол – Кріс Підлога

Баскетболист Рашад Вон – Рашад Геть

Команда Рух – Движение

Футболист Иско – Позов

Футболист Грисьо – Гриша

Баскетболіст Пошабля – Пашабля

Боксер Чоботар – Сапожник

Баскетболист Колоко – Дзвінко

Баскетболіст Струс – Сотрясение

Баскетболист Луни – Місяця

Баскетболіст Снід – СПИД

Футболист Решат Рамадани – Вирішують Рамадані

Футбольный клуб Лозанна Уши – Лозанна Вуха

Стрибун з трампліну Марусяк – Марясук

Баскетболіст Шкода – Вред

Футболиста Ван де Вена – Ван де Відня

Футболіст де Йонг – где Йонг

Футболіст Різник – Потрошитель

Фехтувальниця Влада Харькова – Власти Харькова

Теннисист Ришар Гаске – Рішар Гасько

Футболіст Раду Дрегушин – Совет Дрегушин

Боксер Камбосос – Камобсос

Футболист Ядом Конаду – Отрутою Конаду

Португальська команда Каза Пія – Коза Пия

Теннисист Юго Умбер – Південно Умбер

Теннисистка Сара Соррибес Тормо – Сара Соррібес Гальмо

Біатлоніст Підручний – Учебник

Футболіст Іме Окон – Имеет Окон

Биатлонистка Елена Городна – Олена Міська

Біатлоністка Амелія Ліжка – Амелия Кровати

Без зайвих слів

Команде нужны очки – команді потрібні окуляри

Распечатал вратаря соперников – роздрукував воротаря суперників

Первое предложение сделали Реброву – перше речення зробили Реброву

Клубы экспериментируют с цветами формы – клуби експериментують з квітами форми

Высокий брак при передачах – високий шлюб при передачах

Соперник дома играет очень хорошо – суперник будинку грає дуже добре

Матч 11-го туру чемпіонату Бельгії завершився внічию з рахунком 2:0

Одерматт не попал в топ-20 – Одерматт не влучив у топ-20

Мы готовы представить вам пятерку игроков – ми готові уявити вам п’ятірку гравців

Команды обошлись без заброшенных шайб – команди обішлися без покинутих шайб

Пидручный не будет бежать индивидуальную гонку – Підручний не втектиме індивідуальні перегони

Третий одиночный титул – третій поодинокий титул

Украинец не смог защитить кольцо – українець не зміг захистити обручку

Бій у легкій вазі завершився перемогою дострокового азербайджанця у 5-му раунді

Спасибо всем кто болел, болеет и верит – дякую всім, хто хворів, хворіє і вірить

Сборная Украины оправилась в Турцию

Украинки победили в произвольной программе – українки перемогли довільну програму

Замість вилученого Капінуса – вместо изъятого Капинуса

Команды будут разведены по разным парам – команди будуть розлучені за різними парами

30 листопадла

Годжа сломала две фаланги кисти левой руки – Годжа зламала дві фаланги пензля лівої руки

700 тысяч евро Динамо выручило от аренды Гильерме – 700 тисяч євро Динамо врятувало від оренди Гільєрме

Тренер сохранил свой пост – тренер зберіг свій піст

Глава АТР высказался о возможном бане российских спортсменов – голова АТР висловився про можливу лазню російських спортсменів

После победы над валящимся Борнмутом – після перемоги над Борнмутом, що валявся

Личный турнир на большом трамплине выиграл Тими Зайц – власний турнір на великому трампліні виграв Тімі Зайц

Вещи, которые не красят теннисиста – речі, які не фарбують тенісиста

Букмекеры считают фаворитом пары хозяев – букмекери вважають фаворитом кількох господарів

Стартовые составы на матч – стартові потяги на матч

Матч був перенесений на понеділок – понеділок був перенесений на понеділок

Французам не сподобалося, що українка не стала тиснути куру представниці рб

Футбол македонцев заточен на физику – футбол македонців ув’язнений на фізику

Семейный подряд – сімейний поспіль

Челси в большинстве проиграл Вест Хэму – Челсі здебільшого програв Вест Гему

Ладья против ферзя – човна проти ферзя

Разница заброшенных и пропущенных мячей – відмінність занедбаних і пропущених м’ячів

Суддівський спостерігач – судейский надзиратель

Сломалась решетка канализационного люка – зламалися грати каналізаційного люку

Христина Дмитренко прийшла на останню стійку – Кристина Дмитренко пришла на последнюю штангу

Ведут соцсети в стиле влогов – ведуть соцмережі у стилі пологів

В первом спуске уступили австрийцам, которые в итоге стали вторыми – у першому узвозі поступилися австрійцям, які в підсумку стали іншими

Эвертон решили примерно наказать – Евертон вирішили приблизно покарати

Португальська Бенфіка стала чемпіонками турніру Futsal WEC 2023, у якому грали найсильніші жіночі футболки Європи.

Футбольные амплуа – футбольні ампули

Чемпіонат Патругалії

Головний тренер Полсісся (Полісся)

У футзал грав у різних дружинах – в футзал играл в разных женах

У матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу зустрілися рівненський Верес і ковалівський Колос – в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу встретились ровный Верес и кузнечный Колос.

Энергия дома одержала волевую победу над Соколом – Енергія будинку здобула вольову перемогу над Соколом

Гра відбудеться на стадіоні Айброкс у Глазко

На счету Довбика оказалось сразу 5 удачных пыток

Поступилася представниці Сербії – уступила предстательнице Сербии

Я завжди викладався на максимум – я всегда преподавался на максимум

Клуб может готовить проводы Юргена Клоппа – клуб може готувати дроти Юргена Клоппа

Одесити часто користуються коротким пасом – одесситы часто пользуются коротким ремнем

Игрок был ужален с поля

Сборные Нидерландов и Словакии получили по два предперждения

Криштиану Роналду не сумел реализовать 11-метровый – Кріштіану Роналду не зумів продати 11-метровий

Миколенко провів за Евертон у всіх турнірах 34 матчі та забрив два голи

Рейнджерс підписують 9 новачка – Рейнджерс подписывают 9-летнего новичка

Инициатива была у сборной Хорватии – ініціатива мала збірну Хорватії

У чоловічому футбольному півфіналі зіграні чвертьфінали

Верняєв встановив особистий рекорд в олімпійських фіналах вправ на коні – Верняев установил личный рекорд в олимпийских финалах упражнений на лошади

Вратарь Тобиас Тулин отбил 13 бросков по своим воротам из 39 – воротар Тобіас Тулін відбив 13 кидків своїми воротами з 39

Усастее в забеге приняли…

Це була друга зустріч суперниць. Пегула виграла 3-й очний поєдинок.

Финансовые возможности, не чета тем, что в столице – фінансові можливості, не подружжя тим, що у столиці

У нас молодий колектив, ми добре ладнаємо – У нас молодой коллектив, мы хорошо чиним

Для чого я повинен побиратися – зачем я должен жениться

Я забивав на всіх групових етапах. Я забивав у кожній грі – Я убивал на всех групповых этапах. Я убивал в каждой игре

Проблемы 32-летнего уроженца Бре – проблеми 32-річного виродка Бре

Мені приємно бути гравцем місяця – мне приятно быть игроком луны

Транслировать матч от первого лица – транслювати матч від першого обличчя

Проведе текстову та відеотрансляцію церемонії Золотого м'яв.

Воїн ЗСУ звернувся до футболіста з проханням, подарувати йому футболку: "Друже, ти заб'єш сьогодні. По-любому!" – Воин ВСУ обратился к футболисту с просьбой подарить ему футболку: "Друг, ты убьешь сегодня. Возлюбленному!"

Контракт Кошти з "драконами" чинний до літа 2027 року – контракт Средства с "драконами" действует до лета 2027 года

Головний тренер рівненького Вереса

В этом матче Харьков примет львовскую Энергию – У цьому матчі Харків ухвалить львівську Енергію

Другий вогневий рубіж видався провальним для Антона: чотири провальні постріли – Второй огневой рубеж показался провальным для Антона: четыре порвальня постирали

Голими за бергамасків відзначилися Мартен де Рон та Ніколо Дзаньоло.

Младену [Бартуловичу] просто потрібен час – Младенцу просто нужно время

Как рассказал Клопп в специальном обращении – як розповів Клопп у спеціальному обігу

Агент гравця сказав, що гравець хоче одного разу стати гравцем Барселони.

Хтось міг грати справа – кто-то мог играть дело

Рука сама потягнулася прокоментувати

Зірка збірної України назвав бажаний клуб, і це не Судаков (однозначно, клуб – це не Судаков)

Прикарпатье проведет сбор на баре Руха (на базе, конечно, а там как пойдет)

У 16 матчах італійської першості форвард провів 16 матчів (не посперечаєшся)

Команды разойдутся миром – команди розійдуться світом (піди збери їх потім)

Мудрику треба навчитися грати під керівництвом Гаррі Поттера (і Герміони Грейнджер)

Марта перемогла турку у трьох сетах (а потім, мабуть, зварила у ній каву)

Я рад творить историю с Жирной сегодня (так Жирону еще никто не обзывал)

Букмекерские конторы должны экономить силы на ответные, решающие полуфиналы Кубка Лиги (а то упахались, бедняги)

Фьюри получил рассечение – Ф'юрі отримав розтин (вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия)

Подопечные ранена Гинзбурга (бедный Ронен Гинзбург)

Український нападник продовжив свою безголову серію (вершник без голови)

М’яч у свої ворота відправив захисника гостей (хто ким грав?)

Голова ПФЛ Олександр Каденко розповів, які клуби стануть новачками Другої ліги України, повісившись у класі з аматорської ліги (вічна пам’ять!)

Уже 9-й Коло Муани вывел французов вперёд (а где остальные 8?)

Каталонці визначилися з планами по Анусу Фаті (з пісні слів не викинеш)

Якщо на старті зустрічі все виглядало досить рівно, то вже ближче до 4-5 раундів поєдинок почав вирівнюватись (всі рівні, але одні рівніші за інших)

– Якщо брати оборону, то ти такий стовп цієї оборони завжди був того, що твій колега поруч да завжди мінятися, дамі мінятися правий захисник, лівий захисник та Михайліченко переходив з флангу на фланг. А ти такий постійний був от мені здається, зараз, наскільки не знаю, дивиться на це все і впевнено почувати, що команда буде впевнено грати за твоєї відсутності (співчуваємо тим, хто це дочитав до кінця)

Вболівальник, який помер під час дербі у Манчестері, не потрапив на стадіон (логічно)

Олександр Усик відреагував на те, що Тайсон Ф'юрі запустив бороду на бій-реванш (хоч не у космос)

На 25-й минуте матча Сака, держа колено, попросил замену и покинул поле (футбольная расчлененка)

Пройшло змагання зі швидкісного спуску Кубка світу (куди кубок швидко спускали?)

Сподіваємось, що хоч трохи змогли підняти вам настрій у складні часи.