Український стронгмен Кордіяка став срібним призером турніру Europe's Strongest Man 2026
Український стронгмен Павло Кордіяка здобув срібну нагороду престижного турніру Europe's Strongest Man 2026 серії Giants Live, що проходив 11 квітня в Лідсі
Кордіяка за підсумком змагань у п'яти дисциплінах набрав 47,5 бала та посів друге місце.
Корону найсильнішої людини Європи 2026 здобув чеський стронгмен Ондржей Фойту, який випередив українця на 7 балів. Бронзовим призером змагань став британець Адам Бішоп (42,5 бала).
Зазначимо, що в турнірі взяли участь 12 стронгменів. Спортсмени змагалися у п'яти дисциплінах: хід із каменями Вебстера, жим колоди, станова тяга осьового грифа, фермерська хода та підйом каменів.
Europe's Strongest Man 2026, серія турнірів Giants Live
- 1. Ондржей Фонту (Чехія) – 54,5 бала
- 2. Павло Кордіяка (Україна) – 47,5
- 3. Адам Бішоп (Велика Британія) – 42,5
Нагадаємо, що Павло Кордіяка ставав найсильнішою людиною в Європі у 2023 році. Торік українець вписав своє прізвище в Книгу рекордів Гіннесса. 30-річний львів'янин найшвидше виконав вправу з колодами.