Усі розділи
Український стронгмен Кордіяка став срібним призером турніру Europe's Strongest Man 2026

Сергій Шаховець — 12 квітня 2026, 12:54
Павло Кордіяка
instagram.com/pavlo_kordiyaka/

Український стронгмен Павло Кордіяка здобув срібну нагороду престижного турніру Europe's Strongest Man 2026 серії Giants Live, що проходив 11 квітня в Лідсі

Кордіяка за підсумком змагань у п'яти дисциплінах набрав 47,5 бала та посів друге місце.

Корону найсильнішої людини Європи 2026 здобув чеський стронгмен Ондржей Фойту, який випередив українця на 7 балів. Бронзовим призером змагань став британець Адам Бішоп (42,5 бала).

Зазначимо, що в турнірі взяли участь 12 стронгменів. Спортсмени змагалися у п'яти дисциплінах: хід із каменями Вебстера, жим колоди, станова тяга осьового грифа, фермерська хода та підйом каменів.

Europe's Strongest Man 2026, серія турнірів Giants Live

  • 1. Ондржей Фонту (Чехія) – 54,5 бала
  • 2. Павло Кордіяка (Україна) – 47,5
  • 3. Адам Бішоп (Велика Британія) – 42,5

Нагадаємо, що Павло Кордіяка ставав найсильнішою людиною в Європі у 2023 році. Торік українець вписав своє прізвище в Книгу рекордів Гіннесса. 30-річний львів'янин найшвидше виконав вправу з колодами.

