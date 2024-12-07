Сноуборд. П’ять українців виступили на третьому етапі Кубка світу: відомі результати

На етапі Кубка світу у китайському Яньцинь Україну представили п’ять сноубордистів. У чоловічих змаганнях участь взяв один представник України – Михайло Харук, а у жіночих – чотири: Аннамарі Данча, Надія Гапатин, Олександра Мальована та Віта Боднарук.

За підсумками другого етапу Кубка світу жодному з українців не вдалося пробитись в ⅛ фіналу у дисципліні паралельний слалом-гігант.

Найкращий результат серед українок продемонстрували Данча – спортсменка посіла 22-е місце з результатом 1:22.03, відставши від лідерки кваліфікації на 4.85 секунди.

У чоловічому заїзді Михайло Харук припинив боротьбу вже після першої кваліфікаційної спроби – став 35-м.

До вашої уваги результати наших спортсменів на етапі Кубка світу:

Жінки

22. Аннамарі Данча – 1:22.03 хвилини;

34. Надія Гапатин – 42.59 секунди (після одного спуску);

36. Олександра Мальована – 42.89 секунди (після одного спуску);

38. Віта Боднарук – 44.97 секунди (після одного спуску).

Чоловіки

35. Михайло Харук – 37.44 секунди (після одного спуску).

Усі п’ять сноубордистів брали участь у попередніх двох етапах. На першому етапі найкращий результат продемонструвала Аннамарі Данча, яка єдиною з українців пройшла кваліфікацію і посіла 12-те місце, а на другому етапі жоден українець не подолав відбір.

Наступний етап Кубка світу відбудеться у китайському Яньцині, у неділю, 8 грудня.

Раніше Аннамарі Данча зазнала поразки у межах ⅛ фіналу першого етапу Кубку світу в паралельному гігантському слаломі в китайському Мейліні.