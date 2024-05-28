Визначився транслятор Олімпійських ігор

Суспільне стало офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 та Паралімпійських ігор-2024.

Про це повідомила пресслужба мовника.

Заплановано провести не менше 200 годин прямого ефіру під час Олімпіади та не менше 100 годин під час Паралімпіади.

На сайті Суспільне Спорт будуть доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань Олімпіади-2024 з українським коментатором. Також транслюватимуть подію канали Суспільного.

Першою трансляцією стане матч олімпійської збірної України з футболу проти Іраку (24 липня о 20:00 за київським часом).

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Наразі Україна вже виборола 104 ліцензії на Ігри.