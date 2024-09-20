Бідний: Олімпійські ігри в Парижі були для України вкрай вдалими

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що вище політичне керівництво країни оцінило виступ українських атлетів на Олімпійських іграх-2024 позитивно.

Слова Бідного передає видання Tribuna.com.

"Держава – команда міністерства та вище політичне керівництво – оцінює виступ позитивно. Ці Олімпійські ігри були для нас вкрай вдалими. Наші спортсмени молодці, показали неймовірний результат, поїхавши на Олімпіаду під час повномасштабного вторгнення.

Маємо не забувати та не знецінювати прецедент — під час повномасштабної війни країна, перебуваючи під тиском величезної армії, яка чинить свій злочин сьогодні на території України, відправила велику конкурентоспроможну збірну. І вона посіла 22-ге місце серед 200 країн. Серед них багато країн, що перебувають в набагато кращих соціально-економічних умовах, аніж сьогодні Україна.

Паралімпійці також дуже гідно виступили – 82 нагороди та входження у топ-10 найсильніших паралімпійських країн світу. Це дуже потужний результат. У загальному командному заліку Україна посіла 7 місце, а за кількістю медалей увійшла до топ-5. Враховуючи все це, наш виступ був вкрай успішним", – сказав Бідний.

За підсумками Ігор в Парижі українські спортсмени здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових.

Загалом Україна розмістилася на 22 сходинці в медальному заліку.