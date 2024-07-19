Легендарний реслер виступив на підтримку Трампа і розірвав на собі майку під час промови
Легендарний реслер Халк Хоган бажає Дональду Трампу перемоги на виборах президента США.
Про це він заявив на з’їзді республіканської партії США.
"Минулого тижня вони стріляли у мого героя. Вони намагалися вбити президента США. Досить! Нехай Трампаманія розгуляється на повну котушку! Нехай Трампаманія править знову! Нехай Трампаманія зробить Америку великою знову", — сказав Хоган, розриваючи на собі майку.
Напередодні Дональд Трамп погодився балотуватися на вибори. Зазначимо, що колишній (і, можливо, майбутній) президент США є великим фанатом реслінгу. Він неодноразово з’являвся на шоу WWE.
Халк Хоган вважається американським національним героєм 1980-х років, коли його популярність була на піку. Переважну частину своєї кар’єри Халк виступав у образі "Містер Америка".