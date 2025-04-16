Євроліга з хокею на траві: дебют Сумчанки в еліті всупереч безгрошів'ю та війні

У середу, 16 квітня, в Хертогенбосі (Нідерланди) стартує Євроліга з хокею на траві. У компанії найсильніших команд Старого Світу буде й багаторазовий чемпіон України Сумчанка, для якої цей турнір стане дебютним в елітній компанії.

Тим часом, дебюту української команди в цьому турнірі цілком могло й не бути. Як і виступів вітчизняних команд на міжнародній арені загалом. Виною всьому вкрай сумне фінансове становище виду спорту загалом у країні.

Борг перед EHF і загроза дискваліфікації

Лише півтора місяці тому, на початку березня, українська сторона погасила борг перед Європейською федерацією хокею на траві і наші команди отримали право повернутися на міжнародну арену. Борг становив 32,500 євро, а погасили його після численних зустрічей із міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним і перемовин із Європейською федерацією хокею на траві. Також клубу допомогли низка спонсорів з-поміж всеукраїнських і сумських компаній, фондів, Сумська обласна військова адміністрація та приватні особи.

Утім, на цьому історія не закінчилася. Вирішивши питання з боргом перед EHF, українська хокейна спільнота зіткнулася з проблемою фінансування... поїздки на Euro Hockey Club Challenge 1, що незабаром відбудеться у Стамбулі. На сторінці Сумчанки у Facebook зазначається, що проживання та харчування вже забезпечено, але на дорогу необхідно зібрати 5500 доларів. Поки ж вдалося знайти 50 000 грн, чого явно недостатньо. Змагання відбудуться з 18 по 21 квітня, паралельно з Євролігою, у турецькій Анталії, куди вирушить друга команда із Сум, під назвою ІФК.

Ось так і живе сумський хокей, коли адміністрація бореться за виживання клубу, залучення фінансів, а гравці виступають, і часто успішно, на найпрестижніших міжнародних змаганнях.

h ttps://www.facebook.com/mscsumchanka/?locale=ru_RU

Найсильніші в індорхокеї...

Так, 16 лютого Сумчанка стала першою українською командою в історії, яка виграла Кубок Європи з індорхокею. Це різновид хокею на траві, де змагання проводять на паркеті в залі, на майданчику набагато меншого розміру, порівняно з класичним хокеєм на траві. Індорхокей можна порівняти з міні-футболом.

У фіналі український клуб здобув непросту перемогу над нідерландським SCHC (Stichtsche Cricket), при цьому основний час сильнішого не виявив – 2:2. Перемогу український клуб здобув тільки в серії булітів (2:0). Українки програвали по ходу гри – 2:0, але зуміли переломити хід гри. Цікаво, що на груповому етапі нідерландський клуб зумів здолати українок із рахунком 3:1, а потім клуб із Сум переграв турецький Еге Йилдизларі (10:2) і Славію з Праги (4:3). А в півфіналі Сумчанка була сильнішою за німецький Маннгеймер (3:0).

Варто зазначити, що найкращою бомбардиркою змагань стала українка Карина Леонова, яка забила 10 голів на турнірі.

Нинішній титул – далеко не єдиний успіх в історії клубу. Раніше Сумчанка в таких турнірах один раз узяла срібло (2009), тричі – бронзові нагороди (2015, 2020, 2024) і тричі посіла 4 місце (2008, 2010 і 2018).

У 2007 році команда виграла другий за значимістю трофей клубного європейського хокею на траві – Кубок володарів кубків європейських країн. Команда довгі роки ходила навколо титулу найсильнішої в Європі, поки не завоювала його в лютому 2025-го.

Що стосується успіхів у класичному хокеї на траві, то тут команді теж є чим похвалитися. Сумчанка – володар Єврокубка (2008), фіналіст турніру (1997, 2012), фіналіст Кубка володарів кубків (1998).

...і півтора десятка титулів чемпіона України

Сумчанка була заснована 1996 року, а 2007 року отримала назву Муніципальний спортивний клуб із хокею на траві. За майже три десятки років свого існування команда 15 разів ставала чемпіоном України та тричі – віцечемпіоном. Також 13 разів вигравала чемпіонат України з індорхокею.

Для того, щоб зрозуміти значущість Сумчанки для українського хокею, достатньо цифр – 11 гравців постійно викликаються до національної збірної України, 12 – до молодіжної. А національна команда з індорхокею повністю сформована на базі Сумчанки.

У різні роки лідерами команди були Марина Виноградова та Євгенія Мороз, Галина Гліненко та Яна Сітало, Марина Хілько та Олена Деркач, багаторічна капітанка Сумчанки Олена Свистюр та воротарка Тетяна Степаненко... Нині безумовним лідером команди є Карина Леонова.

Сумські хокеїстки прийняли своєрідну естафету в іншого клубу-гранда українського жіночого хокею на траві – бориспільського Колоса. Заснований 1980 року, Колос встиг до розвалу СРСР виграти 6 титулів чемпіона країни, а вже в Україні став 13-разовим чемпіоном. Крім того, команда 5 разів ставала фіналістом Кубка європейських чемпіонів у 1984, 1986, 1988, 2002 і 2004 роках.

Всупереч війні

Команда продовжує досягати успіхів на внутрішній і міжнародній арені й зараз, через три роки після повномасштабного вторгнення. Адже Суми розташовані всього за 30 кілометрів від кордону з Росією, місто постійно зазнає атак дронів і ракетних обстрілів. Останній із них стався в неділю, 13 квітня, припав на самий центр міста у вихідний день і забрав життя 35 людей...

Проте мирне життя в Сумах перемагає всі прикрощі війни. А повсякденні тренування, виграні матчі та переможні турніри Сумчанки, зокрема й на європейській арені, зайве тому підтвердження.

Дебют в еліті

Євроліга з хокею на траві – абсолютно новий турнір, який зародився 2020 року. Тоді турнір не вдалося провести через пандемію коронавірусу, а вже у 2021-2024 роках змагання проводилися постійно. Їхньою постійною пропискою було місто Амстелвен (Нідерланди), а переможцями турніру поперемінно ставали нідерландські Ден Босх (2021, 2023) та Амстердам (2022, 2024).

І ось на п'ятий рік проведення турніру організатори зважилися на зміни. У 2025 змагання з Амстелвена переїхали до Хертогенбоса, саме в цьому місті базується дворазовий переможець турніру.

Цього року турнір зібрав 12 елітних європейських команд згідно з рейтингом асоціацій Євроліги. По дві команди були запрошені з чотирьох провідних національних асоціацій (Нідерланди, Німеччина, Іспанія та Бельгія) і чотири команди від 5-8 асоціацій у рейтингу (Англія, Ірландія, Україна, Чехія). Згідно з регламентом турніру, другі команди топ-4 асоціацій на попередньому етапі проведуть матчі з командами 5-8 асоціацій у рейтингу. Переможці цих матчів вийдуть до чвертьфіналу, а далі 8 найкращих розіграють титул найсильнішого.

16 квітня Сумчанка протистоятиме німецькому Маннгеймеру. У разі успіху, 18 квітня, українки зіграють в 1/4 фіналу з бельгійським Гентуазом із Гента, а якщо і цей матч стане переможним, то 20-21 квітня позмагаються за призове місце в півфіналі та фіналі (або матчі за 3 місце). У разі програшу в попередньому раунді або чвертьфіналі команда проведе ще одну гру, щоб визначити підсумкове місце на турнірі.

Де дивитися

Прямий ефір матчів Євроліги з хокею на траві в Україні буде доступний на сайті телеканалу Європейської федерації хокею на траві, EHTV.

Матч Маннгеймер – Сумчанка 16 квітня розпочнеться о 18.00 за київським часом. Трансляція гри буде доступна з 17.50.