Вона відмовляється грати за російськими правилами: глава МЗС Литви підтримав спортсменку за проукраїнську позицію
Габріелюс Ландсбергіс
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав спортсменку Корнелію Дудайте, яка вимушена була залишити чемпіонат світу з функціональних видів спорту через футболку з написом "Make Russia small again".
Відповідну публікацію він розмістив у соцмережі "Х" (Twitter).
"Литовка Корнелія Дудайте буквально відмовляється грати за російськими правилами", – написав він.
Нагадаємо, Корнелія була засмучена тим, що російські спортсмени виступали не під "нейтральним прапором", тому вирішила вийти з футболкою, якою нагадала про російську агресію проти України.
Її дії підтримали і колеги зі збірної Литви – національна команда знялася зі змагань у повному складі.
Також її вчинок похвалив колишній гравець збірної України з футболу Євген Левченко.