Вона відмовляється грати за російськими правилами: глава МЗС Литви підтримав спортсменку за проукраїнську позицію

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав спортсменку Корнелію Дудайте, яка вимушена була залишити чемпіонат світу з функціональних видів спорту через футболку з написом "Make Russia small again".

Відповідну публікацію він розмістив у соцмережі "Х" (Twitter).

"Литовка Корнелія Дудайте буквально відмовляється грати за російськими правилами", – написав він.

My fellow Lithuanian Kornelija Dudaitė literally refusing to play by Russia's rules. 🇱🇹✊️ pic.twitter.com/XDlZT9BOP6 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 14, 2024

Нагадаємо, Корнелія була засмучена тим, що російські спортсмени виступали не під "нейтральним прапором", тому вирішила вийти з футболкою, якою нагадала про російську агресію проти України.

Її дії підтримали і колеги зі збірної Литви – національна команда знялася зі змагань у повному складі.

Також її вчинок похвалив колишній гравець збірної України з футболу Євген Левченко.