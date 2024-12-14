Литовська спортсменка, яку покарали за антиросійську футболку, послала Путіна до чорта та назвала його недоумком

Представниця збірної Литви з функціональних видів спорту Корнелія Дудайте, яка вирішила знятися зі змагань чемпіонату світу, який проходить у ці дні в Будапешті (Угорщина), через футболку з написом "Make Russia small again", продовжила свій протест у соцмережах.

Зокрема, в Instagram вона опублікувала фото у футболці з обличчям лідера Кремля Володимира Путіна і написом "Dickhead" (Придурок, недоумок), а також у футболці "Fuck Putin" (До біса Путіна).

Подруга Корнелії теж доєдналась до протесту, опублікувавши фото, де позує у футболці з написом "Крим – це Україна".

Нагадаємо, Корнелія була засмучена тим, що російські спортсмени виступали не під "нейтральним прапором", тому вирішила вийти з футболкою, якою нагадала про російську агресію проти України.

Її дії підтримали і колеги зі збірної Литви – національна команда знялася зі змагань у повному складі.

Також її вчинок похвалив колишній гравець збірної України з футболу Євген Левченко.