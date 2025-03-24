Трамп прийме у Білому домі відразу два топклуби НФЛ: відомі деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує прийняти Канзас-Сіті Чіфс у Білому домі, щоб відсвяткувати перемогу п’ятирічної давності в Супербоулі.

Його слова цитує CNN.

У лютому 2020 року Чіфс обіграли «Сан-Франциско Форті Найнерс у Супербоулі-LIV, але не змогли відсвяткувати в повній мірі, включаючи візит до Білого дому, через пандемію Covid-19, яка охопила весь світ.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Філадельфією Іглз ( за перемогу в Супербоул-LIX у лютому ). І ще одна річ, після цього ми приймемо Канзас-Сіті Чіфс, тому що вони пропустили свою чергу через Covid", – сказав Трамп.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що візит Eagles відбудеться 28 квітня.

Ще у 2018 році Філадельфія вирішила не святкувати перемогу з Трампом, який на той момент перебував на першому президентському терміні.

Трамп сказав, що хоча деякі гравці, тренери та генеральний менеджер команди хотіли приїхати, запрошення було відкликано на тлі суперечки.