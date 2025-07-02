За лаштунками спортивної журналістики: хто працює у редакції Чемпіона

Сьогодні, 2 липня, у світі відзначають День спортивного журналіста – професійне свято тих, хто щодня тримає руку на пульсі спортивного життя, вміло перетворюючи ритм змагань на точне слово, глибоку аналітику й цікаві репортажі. Ці люди не просто фіксують факти – вони творять історію спорту: в статтях, інтерв’ю, розслідуваннях.

Цей день особливий і для команди "Чемпіона" – спортивного ресурсу медіахолдингу "Українська правда". Для нас спорт – не лише про рахунки й результати. Це простір для розмов про суспільство, виклики, що постають перед українськими спортсменами, політичні підтексти окремих подій і, звісно ж, про роль спорту в національній ідентичності.

Щодня на сайті з’являється близько 100 матеріалів: від коротких новин до глибоких аналітичних текстів, репортажів, інтерв’ю та журналістських розслідувань. Їх створює команда з 18 журналістів, які працюють із різних куточків України та світу – Києва, Харкова, Черкас, Дрогобича, Житомира, Тернополя, Кременця, Луцька, Глазго тощо.

Ми працюємо заради правди, глибини й чесного слова, віримо в силу якісної, вільної та відповідальної спортивної журналістики. І сьогодні хочемо познайомити вас із тими, хто щиро любить свою справу і вкладає в неї душу.

Хто вони – ці 18 людей, які щодня тримають "Чемпіон" у тонусі? Нумо знайомитись!

Редактори

Головний редактор

Андрій не мріяв стати журналістом. За освітою він – геолог (нафтовик), причому встиг попрацювати в тому числі на шельфі Чорного моря. Проте спорт у житті головного редактора "Чемпіона" був завжди. У дитинстві та юності Андрій Твердохліб досить серйозно займався футболом.

"За київське Динамо вболіваю ледь не з пелюшок. Моя нині покійна бабуся розповідала, що це я успадкував від свого діда, – розповідає Андрій. – Парадокс, але сучасний футбол мене майже не цікавить, слідкую за ним виключно через роботу. Не пропускаю лише матчів Динамо та збірної України".

Уродженець Полтави захоплюється американськими лігами: НБА та НХЛ. Проте його улюбленим видом спорту наразі є теніс, а улюбленим спортсменом – Айртон Сенна.

Як уболівальник, Андрій не пропустив жодних Олімпійських ігор, причому левову частину наших перемог бачив у прямому етері.

"Робота мрії – дивитися цілодобово спорт і отримувати за це гроші", – зізнається Андрій.

Перший заступник головного редактора

Мріяв стати спортивним журналістом Денис ще з дитинства, коли вболівав за Дніпро часів Євгена Кучеревського та захоплювався біатлоном завдяки звитягам Оксани Хвостенко й Андрія Дериземлі.

Навіть диплом фінансиста-податківця не став на заваді: ще на третьому курсі університету Денис почав писати статті для спортивних видань і в підсумку залишився у журналістиці після закінчення навчання.

"Вирішив зробити хобі роботою, щоб жодного дня не змушувати себе працювати", – жартує він про вибір професії.

До команди "Чемпіона" житомирянин долучився 1 липня 2024 року – з багажем семирічного досвіду в журналістиці та PR. Окрім написання власних статей, Денис допомагає головному редактору з редакційним менеджментом: керує командою, планує роботу, редагує тексти та формує контентну стратегію.

Заступник головного редактора

Станіслав розпочав співпрацю з "Чемпіоном" у 2018 році, коли йому було лише 16. Любов до спорту, як і в переважної більшості інших спортивних журналістів, у нього з дитинства.

Ще під час навчання у школі він проходив професійні курси в легендарного українського спортивного журналіста Валентина Щербачова, який допоміг йому отримати досвід роботи раніше за переважну більшість однолітків.

Мабуть, не існує такого виду спорту, в якому Станіслав хоча б трішки не орієнтується. Спеціалізується ж він на футболі, Формулі 1, біатлоні та кіберспорті.

Заступник головного редактора

З дитинства Микола мав два хобі – грати у футбол та писати. Завжди мріяв стати футболістом, але не склалося – завадила війна, яка прийшла до України у 2014-му.

"Якщо я люблю футбол, і люблю писати, то чом би не стати спортивним журналістом?", – згадує Микола професійний вибір.

Закінчив Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, здобувши спеціальність "журналістика".

За підсумками 2024 року Національний олімпійський комітет України визнав Миколу Дендака найкращим дебютантом у спортивній журналістиці.

Заступник головної редакторки "Української правди"

Хоч формально Євген і не працює на "Чемпіоні", однак кожного дня він допомагає нашій команді, ділячись своїм безмежним досвідом та цікавими ідеями.

Також Євген Будерацький допомагає нам із редактурою складних матеріалів та пише час від часу авторські статті.

Журналісти авторського контенту

Спеціальний кореспондент

Максим Розенко (праворуч) з Олександром Усиком

Найдосвідченіша ланка нашої редакції. Максим працює у спортивній журналістиці з 2000-го та є єдиним українським журналістом, який протягом 2007-2017 років працював на всіх чемпіонських боях братів Кличків з місця подій.

Прямо зараз він знаходиться у Лондоні, звідки висвітлює для наших читачів усі найцікавіші події з Вімблдону, а вже 19 липня працюватиме на поєдинку за абсолютне чемпіонство в гевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

У грудні 2024-го Національний олімпійський комітет України визнав Максима Розенка найкращим журналістом року.

За 25 років у професії в Максима назбиралося багато цікавих історій, якими він охоче ділиться з колегами під час редакційних планірок та передає молоді неоціненний досвід.

Футбольний оглядач

У 2008 році Роман отримав від третього президента України Віктора Ющенка подарунок – годинник, оскільки був одним із найкращих школярів-випускників, що підтвердили максимальні 200 балів на ЗНО.

Цей факт чудово підтверджує неймовірні ерудицію та інтелект Синчука, тому його футбольні статті чітко виділяються на фоні інших – без виключення кожен абзац, кожне речення несе сенс і сприймається легко, із захопленням – почавши читати, вже не відірвешся!

Живе в селі Новоселівка, що поблизу Дубна (Рівненська область), де мешкають його батьки, а раніше жили їхні батьки, батьки їхніх батьків. Словом, вони там давно.

"Один відомий редактор якось мені сказав: Ром, якщо тебе читають, то ти журналіст. Якщо тебе не читають, ти не журналіст. З цим правилом я і рухаюсь по життю", – зізнається Роман.

Футбольний оглядач

У 2005-му Віталій вирішив заради принципу додивитися фінал Ліги чемпіонів. Хто б міг подумати, що це вплине на усе його подальше життя.

У спортивній журналістиці 15 років. Перший матеріал у житті – звіт про матч збірних Англії та Болгарії. Брав інтерв'ю у Євгена Левченка, Младена Бартуловича, Деми Коваленка.

Вболіває за Ліверпуль та київське Динамо. Цей рік – перший у житті, коли команди взяли чемпіонство синхронно. Улюблені гравці: Стівен Джеррард, Олександр Шовковський.

Найбільше у світі любить думати. Хобі – інтелектуальні ігри, проведення та участь у них.

Репортер

Поціновувач американських професійних ліг (окрім МЛС – Руслан не любитель футболу) і міцної кави. Оскільки перше змушує не спати ночами, то другого в його житті та тілі дуже багато.

Вчителі у школі, друзі, рідні й просто випадкові знайомі пророкували йому велике майбутнє. Утім, жоден із них так і не зміг повторити подвиг восьминога Пауля.

До "Чемпіона" працював в івент-сфері – ходив на весілля й корпоративи. Щоправда, в ході свята часто з'ясовувалося, що його ніхто не запрошував.

Улюблена цитата пов'язана зі спортом: "Стадіон так стадіон".

Тенісний оглядач

Уродженець Луганська, але вважає себе харків’янином. У журналістиці працює з 2017 року, до команди "Чемпіона" долучився у січні 2025-го.

Цікавиться багатьма видами спорту, найбільше – тенісом та біатлоном. Персональний вболівальник Марти Костюк та Ліонеля Мессі.

SMM-відділ

Контент-менеджер

Богдан ніколи не любив працювати, але на "Чемпіоні" довелося це робити. Аспірант журналістики Каразінського університету керує соціальними мережами та створює авторський контент на сайт.

Любить футбол, Барселону, UFC, інколи бокс та пиво. Раніше також слідкував за кіберспортом, але після того, як S1mple почав тусити з російськими блогерами, інтерес згас. Зараз знайшов себе в тенісі, роблячи мільйони переглядів на "зашкварах" росіян.

У рідному Херсоні слідкував за грою місцевого Кристала, а пізніше поїхав навчатись до Харкова, де зрідка ходив на дербі Динамо та Шахтаря. Однак сам Войченко у футбол не грає, адже його меніску – "гайки".

"Колись Джордж Бест сказав: "У 1969-му я завʼязав із дівчатами й алкоголем. То були найгірші 20 хвилин у моєму житті". В мене майже те ж саме, але з бажанням дати щось цікаве на сайт. Можу зробити це навіть о третій годині ночі. Щоправда, якщо прокинусь", – каже Богдан.

SMM-ниця

Ганна – та людина, яка трішки додає барв у наш чоловічий колектив. Разом із Богданом вона популяризує бренд "Чемпіона" в соціальних мережах – Instagram, Facebook, Telegram, а також створює колажі та картинки до авторських текстів редакції. Головний колаж до цієї статті – її робота.

Журналісти новинного блоку

Новинар

Олександр є одним зі "старожилів" редакції – працює на "Чемпіоні" з 2019 року. Спеціалізується на футболі, боксі та тенісі.

Своїми улюбленими спортсменами житель Кременця називає Кріштіану Роналду, Роджера Федерера та Майка Тайсона, а улюбленою лігою – АПЛ.

Новинар

Найкращий експерт з велоспорту та зимових лижних видів в українській спортивній журналістиці за версією Champion.com.ua. Олег родом із Тернополя, де мешкає і нині.

Є палким уболівальником міланського Інтера, тож добре орієнтується в італійському футболі. Також підтримує збірну Німеччини зі стрибків з трампліну. "Сан-Сіро" Олег вже відвідав, тепер він мріє про поїздку на Турне чотирьох трамплінів.

Крім новин, пише цікаві авторські статті з профільних видів спорту. Майже точно можна припустити, що спортивні телеканали в нього увімкнені чи не цілодобово.

Новинар

Шлях Олексія у спортивній журналістиці розпочався у 2013 році саме в медіапроєкті "Чемпіон". Нинішній період роботи в редакції – вже другий для Олексія, і сумарно восени 2025 року виповниться п’ять років його професійної присутності в команді. Тож він – один з головних "аксакалів" видання.

Хоча Олексій із захопленням ставиться до багатьох напрямів спорту, кіберспорт – не та річ, яка його по-справжньому захоплює. Він зізнається, що любить самостійно грати у відеоігри – іноді навіть у CS2, яка, до речі, була його першою офіційно придбаною грою в Steam ще у версії CS:GO.

Однак спостерігати за довгими трансляціями кіберспортивних турнірів – не його формат. На щастя, в редакції є Станіслав Лисак та Микола Дендак, які глибоко занурені в дану тему, тож завжди готові підтримати чи взяти цю ділянку роботи на себе.

Окрім генерування новинного контенту, полюбляє проводити текстові онлайн-трансляції топових спортивних подій.

Новинар

Олексій полюбив спорт із самого дитинства, коли батько вперше повів його на луганський "Авангард", де грала місцева Зоря. В одній із луганських шкіл Олексій познайомився з Володимиром Максименком, журналістом "Чемпіона", який із плином часу став його найкращим другом, а зараз робить усе, щоб українці дедалі глибше занурювалися у світ шахів.

Незабаром Олексій зробив критичну помилку – подивився Формулу-1, останній сезон Міхаеля Шумахера у Феррарі. Любов до баскетболу з'явилася в його житті у 2006 році, фінальною серією між Маямі та Далласом.

У 2015-му, після окупації Луганська, Олексій був змушений переїхати до Харкова, де довчився до магістра в НТУ ХПІ. Тоді він навіть не думав, що зовсім скоро почне займатися журналістикою. Проте життя мало свої плани щодо цього.

"Якщо раптом почне здаватися, що життя стало надто важким, просто згадай: фанати Феррарі з 2008 року чекають на титул, кажучи: "Наступний сезон точно наш". Головне в цей момент не згадувати, що ти один із них".

Новинар

Володимир народився у Луганську, де було дві спроби вивчитись на програміста. Від початку війни переїхав до Харкова, де отримав диплом НЮУ імені Ярослава Мудрого. Слідкує за футболом та світовими шахами. Вболіває за Арсенал та Зорю, симпатизує Блекберну.

Улюбленими спортсменами називає Алессандро Дель П'єро, Микиту Каменюку та Василя Іванчука. Найкращий друг – вже згаданий однокласник Олексій Погорелов, який допоміг йому дізнатися про вакансію в редакції наприкінці 2024-го.

До журналістики працював кухарем сім років – досвід, який разом із початком війни в підлітковому віці сформував характер і світогляд. HoReCa навчила витримці, відповідальності та ніколи не заплющувати очі у стресових ситуаціях.

"Хоч я і не став програмістом, але кожен має бути на своєму місці. Дивлячись на друзів, які працюють в IT, я ловлю себе на думці, що вони мають багато грошей – але не дуже щасливі, а я навпаки. Головне – ні про що не шкодуйте в житті", – вважає Володимир.

Новинар

Андрій увійшов у штат лише місяць тому – у червні, проте співпрацює з редакцією вже понад рік – саме його статті про бокс та футбол неодноразово прикрашали головну сторінку нашого сайту.

Має досвід роботи прессекретарем у баскетбольному та футбольному клубах, а ще – працював коментатором.

"Спорт – моє життя! Банально, тривіально, але правдиво", – каже Андрій.

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Ще один журналіст "Чемпіона" Володимир Клепач, який спеціалізується на тенісі, наприкінці 2024 року був мобілізований до Збройних сил України. Попри це, він залишається частиною нашої команди та за можливості пише статті у вільний від служби час.