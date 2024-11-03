Спів на честь Забарного, дует Магучіх з Дорофєєвою та тролінг Реала: дайджест найцікавіших подій тижня

Минув ще один насичений спортивний тиждень, і прийшов час згадати його найяскравіші моменти! Від видовищних перемог до неочікуваних сюжетних поворотів – цей тиждень подарував безліч подій, що тримали фанатів у напрузі.

Погляньмо на найкращі новини, несподівані дуети та захопливі епізоди, які точно запам'ятаються надовго.

Тролінг від Наталі Портман

Не так давно пройшла церемонія Золотого м'яча, на якій, окрім скандалу із Реалом, стався ще один веселий епізод.

Відома голівудська акторка Наталі Портман зробила фотографію із гравцями Барселони, потроливши фанатів Реала своїм жестом.

Підтримка Вінісіуса від таємної пасії

Продовжуємо тему Золотого м'яча та того, як у Вінісіуса Жуніора "вкрали" нагороду.

Дівчина футболіста вирішила у соціальних мережах підтримати бразильця, зробивши відповідний допис в Інстаграмі.

Несподіваний дует Магучіх та Дорофєєвої

Українська спортсменка та відома співачка запалили у соцмережах, записавши декілька танців у Тікток.

Підсумок: велика кількість лайків, репостів та великий медіахайп.

Фейл Сабалєнки

Відома "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка приїхала до Ер-Ріяду, щоб зіграти у Підсумковому турніру WTA 2024.

Все пішло не за планом із першого дня. Ще до турніру білоруска зганьбилася, влучивши м'ячем у голову бідолашному фотографу.

Our world number one @SabalenkaA is doing serious damages in Riyadh 😂😂 pic.twitter.com/Sv9FFNNeWq — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) October 30, 2024

Пиво від Караваєва

Футболіст Динамо та збірної України вирішив підкорювати нові вершини, спробувавши себе у якості пивовара.

Олександр Караваєв створив власне пиво, не забувши додати в нього нотки херсонського краю.

Несподіваний розрив Пятова з дружиною

Вже під кінець тижня з'явилася доволі сумна новина. Мова йде про несподівану звістку про розлучення Андрія Пятова з дружиною.

Легенда Шахтаря та його кохана вже подали документи до Печерського районного суду міста Києва.

Фанати заспівали про Забарного

Після тріумфального матчу Борнмута проти Манчестер Сіті (2:1) фанати "вишень" вирішили оригінально відзначити гру Іллі Забарного.

Весь стадіон заспівав пісню про українського захисника.