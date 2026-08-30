"Iron Week" в Україні: триразовий учасник Олімпіади пройшов сім айронменів за сім днів разом із ветеранами

Кожна людина по-різному перевіряє межі власної фізичної витривалості. Для когось викликом стає перше тренування на біговій доріжці, для когось – навчитися плавати, а для когось велосипед поступово перестає бути просто способом для вечірніх прогулянок і перетворюється на можливість подорожувати.

Так працює людська психіка: після кожного подоланого бар'єра змінюється саме уявлення про те, що для нас можливо. Те, що ще вчора здавалося надзусиллям, сьогодні стає новою точкою відліку. Двох тренувань на тиждень уже недостатньо: плавання біля берега хочеться замінити довшими дистанціями, а велосипед відкриває зовсім інший масштаб руху.

Якщо поєднати біг, плавання та велосипед, отримаємо тріатлон. А його найвідоміша й одна з найскладніших дисциплін – "Ironman". Щоб пройти таке випробування, потрібно мати не лише фізичну підготовку, а й неабияку психологічну стійкість.

Історія "Ironman"

Класична дистанція "Ironman" складається з 3,86 км плавання, 180,2 км на велосипеді та марафонського бігу на 42,195 км.

Тобто загалом спортсмен долає понад 226 кілометрів, причому три дисципліни долаються одна за одною без повноцінного відпочинку.

Історія таких змагань почалася у 1978 році на Гаваях. Ідея виникла після суперечки між подружжям Джоном та Джуді Коллінз про те, представники якого виду спорту – плавання, велоспорту чи бігу – є найвитривалішими.

Зрештою вони вирішили не сперечатися теоретично, а перевірити все на практиці, об'єднавши три змагання в одне.

На перший старт вийшли 15 людей, а фінішували 12. Переможцем став Гордон Халле – офіцер ВМС США. Він подолав дистанцію за 11 годин 46 хвилин 58 секунд.

Сьогодні цей результат уже важко назвати надзвичайним. Але в історичному контексті він був символічним – людина фактично погодилася перевірити, де закінчуються можливості людського організму.

Та саме в цьому й полягає природа спорту на витривалість. Межа, яку одного разу вдалося подолати, перестає бути межею. Людина звикає до власного прогресу і майже неминуче починає шукати наступний виклик.

Нині найвидатніший результат в історії "Ironman" володіє норвежець Крістіан Блюммефельт. У 2021 році на змаганнях у мексиканському Козумелі він показав результат 7 годин 21 хвилина 12 секунд.

Не менш вражаючим є результат у жінок. Німкеня Анне Хауг у 2024 році подолала дистанцію за 8 годин 2 хвилини 38 секунд.

Блюммефельта та Хауг об'єднує ще одна особливість – обидва мають олімпійський досвід. Хауг виступала на Іграх у Лондоні-2012, де посіла 11-те місце у тріатлоні. Блюммефельт пішов ще далі – у Токіо-2020 став олімпійським чемпіоном.

Iron Week в Україні

Головним амбасадором ідеї "Ironman" в Україні можна назвати людину, яка сама чудово знає, що таке великі спортивні виклики.

Данило Сапунов – триразовий учасник Олімпійських ігор у тріатлоні. Він виступав в Афінах-2004, Пекіні-2008 та Лондоні-2012.

Данило Сапунов instagram.com/sapik_sapunov

Із 17 до 24 серпня досвідчений спортсмен організував в Україні "Iron Week" – сім послідовних днів, протягом яких разом із ветеранами російсько-української війни долав дистанцію в різних містах нашої країни.

І найважче в цій історії навіть не сам обсяг фізичної роботи. Втома накопичується, сон стає коротшим, біль перестає бути винятковою подією, а звичайні побутові речі перетворюються на додаткове навантаження.

Тут на перший план виходить психологія. Ультравитривалість – це не просто здатність терпіти. Це вміння продовжувати рухатися тоді, коли мотивація перестає бути емоцією, а перетворюється на свідоме рішення.

Виклики почалися ще до самого Iron Week. За чотири тижні до старту Данило переніс операції на коліні. Згодом потрапив під дощ і захворів. Здавалося б, набір обставин, за яких перенесення або скасування заходу було б цілком логічним рішенням.

Але відмовлятися від задуму він не збирався.

Данило Сапунов instagram.com/sapik_sapunov)

"Iron Week" розпочався у Буковелі. Попри дощ, перший день вдалося провести без серйозних проблем.

Другий день пройшов зі стартом у Львові, а фінішем аж у Вінницькій області. Водночас організм уже почав нагадувати про себе – з'явилися проблеми з плечем.

"Я щойно проплив 3800 метрів, почуваюся добре, але ліве плече не працює. Я його не відчуваю, тому далі Iron Week стає ще цікавішим. Плистимемо однією рукою. Сьогодні було вже важче. Кожен рух – через біль, через втому. Але в голові лише одна фраза: рухаємося", – згадував Данило під час другого дня.

Ці слова добре пояснюють головну психологічну особливість подібних випробувань.

На певному етапі спортсмен уже не може розраховувати лише на фізичну форму. Тіло надсилає сигнали про втому, біль, необхідність зупинитися. Але була внутрішня мотивація.

Велику роль у цьому відігравала присутність ветеранів та людей, які повірили в ідею "Iron Week". Окремим джерелом енергії стала й підтримка в соціальних мережах – вона допомагала компенсувати хоча б частину того, чого постійно бракувало фізично та психологічно, – відпочинку і сну.

Особливо гостро це відчувалося напередодні четвертого дня, який мав розпочатися в Одесі.

"Ми пізно дісталися Одеси, бо від Вінниці до міста велика відстань. Лягти спати мені вдалося тільки о першій ночі. А спав я три години 50 хвилин. Відновитися не вдалося, але треба рухатися далі".

На одному Ironman спортсмен планує відновлення навколо одного старту. Під час Iron Week відновлення саме стає частиною дистанції. Кожен наступний день починається не з нуля, а з того стану, в якому організм завершив попередній.

Цього разу додаткові сили з'явилися завдяки Запоріжжю – рідному місту Данила.

Дорога з Одеси через Миколаївщину до Запоріжжя стала ще одним етапом, який потрібно було подолати. І тут уже працювала не лише фізична витривалість. Рідне місто саме по собі стало емоційним ресурсом – тим внутрішнім стимулом, який іноді неможливо отримати від жодного тренувального плану. Але навіть удома повноцінного відновлення не було.

Постійні повітряні тривоги в Запоріжжі знову скоротили час сну.

"Прокинувся у Запоріжжі, у своїй квартирі. Годинник показав, що я спав лише 2 години 29 хвилин. Втомлений, але не зламаний. Усю ніч у Запоріжжі оголошували тривоги. До того ж мучили комарі. Сказати, що я втомився, – це нічого не сказати".

Під час шостого дня учасники Iron Week подолали шлях із Харкова до Полтавської області. Завершилось все на День Незалежності в Києві. Останні кілометри Сапунов разом зі спортсменами та ветеранами пробіг центральними вулицями столиці – від Хрещатика до стадіону Динамо – потрапивши до Книги рекордів України.

Від ідеї до фінішу

"Чемпіон" поцікавився у Данила Сапунова, коли та як саме він вирішив провести Iron Week.

"Ідея Iron Week виникла десь рік тому. Ми з хлопцями слідкували чи за "Iron Cowboy", чи за ще чимось. І знаєте, як завжди виникає у чоловічих чатах, що всі вирішили: "Ми готові". Захотіли спробувати хоча б T7 (історичний визов у ​​тріатлоні, метою якого було подолати "залізну" дистанцію швидше за 7 годин для чоловіків – прим.), але на той час ніхто спробувати не наважився. Але в голові залишилася ідея, що неплохо зробити щось схоже. Я ходив-ходив, у голові вже з'явилася назва. 24 листопада того року я вийшов із цією пропозицією, мій друг Андрій мене підтримав. Ми зняли відео, порізали, залили в соцмережі і понеслося"

Для Данила Сапунова Iron Week виявився не просто сімома окремими днями бігу, плавання та велоїзди, а одним великим випробуванням, у якому всі події злилися в одне ціле. Тому виокремити якийсь момент йому складно. Що ж найбільше запам'яталося?

"Знаєте, зараз для мене всі ці дні – одне ціле. Найскладніший день був третій. Після цього сталося якесь переродження. Все стає мов один день, але вдавалося трішке відпочити. Найбільше спавши – 4 години та 50 хвилин. Найменше – 2 години 29 хвилин"

Незважаючи на виснаження, найбільше Данило тішити сам результат – все вдалося. І саме це приносити йому найбільшу радість та розуміння, що всі зусилля були недаремними.