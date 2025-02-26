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Чемпіонка Європи з тріатлону заявила, що заборонена речовина потрапила в організм через секс

Руслан Травкін — 26 лютого 2025, 19:49
Чемпіонка Європи з тріатлону заявила, що заборонена речовина потрапила в організм через секс
Імоджен Сіммондс
Instagram

Швейцарська спортсменка Імоджен Сіммондс тимчасово дискваліфікована за допінг. Рішення випливає з результатів позазмагального тесту 8 грудня минулого року. Вона заявляє, що речовина лігандрол потрапила в її організм через секс із партнером.

Про це Імоджен написала в Instagram.

"Шляхом розслідування та досліджень було виявлено, що давній партнер приймав лігандрол, щоб допомогти покращити свою фізичну форму приблизно в той час, коли був отриманий позитивний тест. Я про це не знала", – написала вона.

Тест показав позитивний результат приблизно за тиждень до того, як вона фінішувала четвертою на чемпіонаті світу Ironman у місті Таупо, Нова Зеландія. Приблизно в цей час було проведено два інших тести. Обидва дали негативний результат.

Сіммондс заперечувала, що приймала лігандрол. Вона додала, що кількість, яку було знайдено в її організмі, "еквівалентна дрібці солі в басейні олімпійського розміру і ніколи б не принесла мені жодної переваги для підвищення продуктивності".

31-річна атлетка ставала чемпіонкою Європи з тріатлону в 2019 році.

Нагадаємо, що у січні 2021 року в української тенісистки Даяни Ястремської тест на допінг виявив метаболіти местеролона. Вона заявляла, що ця речовина потрапила до її організму також через секс зі своїм хлопцем. 

допінг Легка атлетика тріатлон

допінг

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