Аонішікі переміг, Шіші зазнав п'ятої поразки: результати 5 дня Kyushu Basho-2026

На п'ятий день листопадового турніру Kyushu Basho український озекі Данило Аонішікі Явгусишин здобув третю перемогу, тоді як інший представник України Сергій Шіші Соколовський знову залишив дохйо переможеним.

Аонішікі зустрічався з маегаширою №3 Хакунофуджі. Озекі зумів нав'язати супернику свою боротьбу та завершив поєдинок переможним кидком шітатенаге (перекладається як "кидок із внутрішнім хватом пояса").

Таким чином, Данило Явгусишин покращив свій баланс до 3-2.

Натомість Шіші продовжує переживати непростий турнір. Українець поступився Нішікіфуджі прийомом уватенаге.

Для Сергія Соколовського це вже п'ята поразка поспіль на Kyushu Basho. Після п'яти днів змагань він залишається єдиним рікіші без перемог.

Продовжує вражати Атаміфуджі. Секіваке зустрічався з колегою за рангом Фуджінокавою та здобув п'яту перемогу поспіль.

Атаміфуджі залишається одноосібним лідером з ідеальним балансом 5-0.

Озекі Кірішіма впевнено розібрався з досвідченим Асаноямою, здобувши перемогу прийомом йорікірі (виштовхування, тримаючи за маваші). Тепер у монгольського рікіші чотири перемоги за однієї поразки.

Не найкращий день видався для йокозуни Хошорю. Монгольський борець несподівано поступився Фуджісеюну.

Інший йокодзуна, Оносато, уникнув проблем у протистоянні з Урою. Тепер у його активі 4-1.

Таблиця Kyushu Basho 2026 після 5 днів

Розклад Kyushu Basho 2026 на 6 день

Наступним суперником Явгусишина буде Чураноумі. Перед турніром у Фукуоці 33-річний Шінджі Кізакі вперше в кар'єрі увійшов до сан'яку – групи борців, які посідають чотири найвищі ранги: йокозуна, озекі, секіваке та комусубі.

Наразі башо для нього складається невдало (1-4), але в сутичках з Аонішікі він має дві перемоги при трьох поразках.

Опонентом Шіші буде Рога. Амартувшин Амарсанаа представляє РФ (батько – монгол, мати – тувинка). Над Сергієм у нього перевага в особистих дуелях – 6-1.

Українському сумоїсту треба покращувати результати, адже є великий ризик, що при дуже поганому виступі він втратить місце в макуучі навіть із досить високої позиції магеашира №10.

Нагадаємо, японець Фуджірьога прокоментував свій успіх над Аонішікі.