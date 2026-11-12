Японський сумоїст описав свій тріумф у сутичці з Аонішікі

Сумоїст Фуджірьога (справжнє ім'я Гошіма Маcагару) на 4 день турніру Kyushu Basho 2026 переміг Данила Аонішікі Явгусишина. Він радий тріумфу над українцем.

Його слова цитує Nikkansports.com.

" Добре, що я наважився йти вперед, не зупиняючись".

Його запитали про тактику Аонішікі боротися в низькій стійці.

" Я хочу практикувати стиль сумо, що не піддається таким тактикам. Я просто рухаюся вперед. Я намагаюся боротися, маючи це на увазі".

Фуджірьога перебуває в ранзі маегашира 1. Тобто подальші успіхи допоможуть йому увійти в сан'яку (комусубі, секіваке, озекі, йокозуна), що означатиме більший дохід.

У Фукуоці він уже здолав Аонішікі (озекі), Котозакуру (озекі) та Хошорю (йокозуна), поступившись лише Оносато (йокозуна).

" Якщо мені вдасться продовжувати в тому ж дусі, думаю, я зможу піднятися ще вище".

За його словами, після перемоги над йокозуною він отримав багато привітальних повідомлень. Щодо третьої перемоги він зауважив:

"Радітиму лише сьогодні. Хочу боротися, не втрачаючи пильності".

23-річний Фуджірьога мав значні успіхи у студентському сумо Японії, що дозволило йому розпочати виступи не з шостого дивізіону, а з третього.

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Він досить швидко пройшов макушіту, а потім не затримався й в джурьо. За чотири турніри в макуучі рікіші здобув 35 перемог при 25 невдачах.