Хотілося б краще: Овсій прокоментувала здобуття бронзи на Паралімпіаді-2024

Українська параспортсменка Зоя Овсій прокоментувала свій успіх на Паралімпіаді-2024. Спортсменка з міста Дніпро здобула бронзову нагороду в метані диска в класі F51.

Слова Зої цитує Суспільне Спорт.

"Результат? Хотілося б краще, треба працювати. Але, слава Богу, третє місце. Третя Паралімпіада — третє місце. Яке значення має ця медаль? Для мене, як спортсменки, кожна медаль на вагу золота. Вона дорога", — сказала Овсій.

Для 30-річної дніпрянки ця медаль стала п'ятою в кар'єрі на Паралімпіаді. Вона здобувала нагороди у Токіо-2020 та Ріо-2016. Протягом кар'єри Зоя тричі ставала чемпіонкою світу.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після п'ятого змагального дня наша збірна посідає 10 місце в медальному заліку, маючи 36 нагород: 5 золотих, 15 срібних та 15 бронзових.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.