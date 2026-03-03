Українська правда
Я не вважаю себе вбивцею: герой Олімпіади-2026 розповів про ДТП, у якій загинула людина

Руслан Травкін — 3 березня 2026, 03:03
Бенджамін Карл
Instagram Бенджаміна Карла

Олімпійський чемпіон Пекіна та Мілана зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі австрієць Бенджамін Карл розповів про ДТП, в якому він зіткнувся з автомобілем літньої пари. Від отриманих травм 70-річний чоловік помер.

Слова Карла цитує Heute.at.

Подія сталася наприкінці влітку 2021 року. У квітні 2022-го засудили до трьох місяців умовного терміну позбавлення волі через вбивство з необережності. 

"Це був просто фатальний день. Всі ненависники, які кажуть, що я не заслуговую бути прапороносцем Австрії, бо на моїй совісті є смерть людини, повинні ретельно дослідити історію, обставини та умови, за яких це сталося, і тоді вони дуже швидко заспокояться".

Бенджамін розповідає, що погода була не найкращою: йшов град і раптово зійшла лавина. Спортсмен їхав на швидкості 100-110 км/год, але в тій зоні була дозволено їхати максимум 80 км/год.

"Якщо бути відвертим, я не вважаю себе вбивцею. Просто бувають доленосні дні".

Водночас він наголошує на своїй вдячності родині жертви.

"Мені неймовірно пощастило, бо родина жертви – найлюблячіша родина, яку тільки можна уявити. Вони мені пробачили, ми підтримуємо зв'язок. Я дуже вдячний їм".

Карл запам'ятався тим, що досить емоційно відреагував на своє "золото" на Іграх-2026.

40-річний сноубордист у Сочі-2014 став бронзовим призером, а на іграх у Ванкувері здобув "срібло". На ОІ-2018 він став лише п'ятим.

