Бубка — чорт: Гераскевич розкритикував колишнього президента НОК України через нагородження росіянки

Український скелетоніст Владислав Гераскевич роздратований тим, що колишній очільник НОК України (2005-2022) Сергій Бубка нагороджував на Олімпійських іграх-2024 Дар'ю Варфоломєєву.

Свою критику на адресу олімпійського чемпіона Сеула-1988 він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Герой України та власник бізнесу на окупованих територіях Сергій Бубка нагороджує росіянку з Барнаула Дарʼю Варфоломєєву на Олімпійських іграх у Парижі. Бубка з посмішкою на обличчі тисне їй руку, і йому абсолютно байдуже на її позицію щодо війни. Він навіть не зважає на те, що вона вважає рідний Донецьк Сергія російським. Хоча здається, що в цьому питанні вони й знайшли спільний "язик". Бубка — чорт. Він має нести покарання за бізнес з окупантами, бути виключеним з НОК України, і в жодному разі не має права носити звання "Герой України", — написав Гераскевич.

Нагадаємо, німецька спортсменка виграла золото Парижа-2024 з художньої гімнастики. Німеччину вона представляє з 2019 року, а в 2021 році виступала в тимчасово окупованому Криму.

Це не вперше Гераскевич публічно критикує Бубку.

"На мою думку, пана Бубки взагалі не має бути в українському спорті. Він класний спортсмен, він класний рекордсмен, він багато чого досяг, але на сьогоднішній день це людина, в якої бізнес на окупованій території. Для мене це крапка", — казав Гераскевич в інтерв'ю.

У липні 2023 року журналісти Bihus.info виявили, що сімейна фірма колишнього очільника НОК працює на тимчасово окупованих територіях і продає паливо окупантам.

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