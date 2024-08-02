Ус дізналася суперниць у першому раунді Олімпіади

Українка Вікторія Ус показала 26-й результат із жіночого каяк-кросу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі та пройшла у перший раунд.

Суперницями 31-річної українки у першому раунді стануть Ноемі Фокс з Австралії, Маялен Чурро з Іспанії та Лоїс Беттерідж із Канади. До наступної стадії пройдуть по 2 найкращих з заїзду, а всі інші будуть змушені проходити втішний раунд.

Змагання відбудуться у суботу, 3 серпня. Ус братиме участь у восьмому запливі першого раунду, що стартує о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше в Парижі Вікторія не зуміла вийти у фінал змагань з жіночого веслування на байдарці-одиночці, а у змаганнях на каное-одиночці Ус стала 11-ю у фіналі.

Це четверті Олімпійські ігри для спортсменки. Найкращий результат Вікторія показала на Іграх-2020 у Токіо, де посіла 7 місце в каное-одиночці.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.